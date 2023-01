112-nieuws: auto rijdt tegen boom • derde autobrand in week in Tilburg

08.50

In Klundert is afgelopen nacht ingebroken in een supermarkt. Hiervoor zijn drie mannen aangehouden, een vierde verdachte is nog spoorloos. Ze zaten in een wagen die na een achtervolging door de politie op een hek botste. Dit gebeurde in Zevenbergen. In de auto lagen sigaretten, die vermoedelijk bij de supermarkt zijn buitgemaakt.

