Ongeluk Oss met 14-jarige dode: bestuurder (18) was onder invloed

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ-Vision Volgende Vorige 1/2 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

De 18-jarige man uit Megen die vorige week betrokken was bij de fatale aanrijding in Oss, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het onder invloed veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man is in afwachting van het onderzoek vrijgelaten. Bij het ongeluk kwam een 14-jarige jongen om het leven en raakten zes mensen gewond.

Het ongeluk gebeurde 26 december kort na één uur 's nachts op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945. Twee auto's botsten op elkaar, alle inzittenden raakten gewond. In de ene auto zaten drie kinderen (8, 12 en 14) en hun ouders. Alle kinderen raakten zwaargewond. De 14-jarige jongen overleed later aan zijn verwondingen. De ouders raakten lichtgewond. In de andere auto zaten de Megenaar en een 18-jarige man uit Berghem. Beiden raakten lichtgewond. Man uit Berghem aangehouden

De Megenaar zou achter het stuur hebben gezeten en de botsing hebben veroorzaakt. In eerste instantie werd de man uit Berghem ook aangehouden, omdat niet duidelijk was wie de bestuurder van de auto was. Hij werd al snel weer vrijgelaten en is geen verdachte meer. De Megenaar is sinds vorige week donderdag ook weer vrij. Blaastest|

De politie liet eerder al weten dat de bestuurder met drank op achter het stuur zat. Dat bleek uit een blaastest. Het OM verdenkt hem nu dus ook van het onder invloed veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De politie had eerder een bloedproef afgenomen, waaruit moet blijken om hoeveel alcohol het gaat. Die uitslag is nog niet bekend. LEES OOK: Jongen (14) overleden na zwaar ongeluk in Oss Sidy was als een van de eersten bij ongeluk in Oss: 'Het was heel heftig' Vrienden van overleden Johnathan (14) leggen bloemen bij kruispunt