Kinderporno op telefoon: cel- en taakstraf voor basisschoolleraar

Op de telefoon van een leerkracht van een basisschool in Zundert, die vorig jaar werd ontslagen, zijn 266 foto’s en 26 filmpjes met kinderporno gevonden. Ook heeft hij deze beelden in beperkte mate verspreid. De rechtbank in Breda heeft de man hiervoor een week cel en een taakstraf van 150 uur opgelegd.

Als de 46-jarige inwoner van Zundert de komende drie jaar weer wordt betrapt met kinderporno, dan kan dat leiden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. De rechtbank wil hiermee herhaling voorkomen.

In de uitspraak wordt rekening gehouden met zijn blanco strafblad en dat hij aan de kant is gezet bij Zonnebloem in Zundert, de school waar hij voor de klas stond.

'Binnengekomen als een schok'

De man heeft van oktober 2019 tot en met medio februari vorig jaar kinderporno op zijn telefoon gehad. Het nieuws over de ontdekking hiervan, vorig jaar februari, kwam bij de school hard aan.

“Het is binnengekomen als een schok. De emoties lopen uiteen en die worden gerespecteerd”, zegt bestuurder Leonie van Breda van SPOZ, de koepel waar Zonnebloem onder valt. De man werd direct nadat de politie het beeldmateriaal in beslag had genomen, op non-actief gezet.

Ook moest hij direct stoppen als vertrouwenspersoon bij voetbalclub Moerse Boys. Volgens voorzitter Bas van den Bogaert is bij deze Zundertse voetbalvereniging met ongeloof op de vondst gereageerd. “Hij is een jaar of vier bij ons vertrouwenspersoon geweest. Gelukkig heeft bij ons nooit iets gespeeld. Bij de gesprekken die hij zou hebben gehad met leden, was altijd een tweede vertrouwenspersoon of een leider van een team betrokken. De gemeente heeft ons ingeseind en daarna heeft de man het ook tegen ons toegegeven.”

'Eigen lustgevoelens belangrijker'

Ook al heeft hij zelf geen kinderporno gemaakt: door het bezitten en verspreiden ervan, heeft hij er volgens de rechter voor gezorgd dat er vraag blijft naar kinderporno. De man wordt het extra aangerekend: ”Door zijn beroep als basisschoolleraar en zijn nevenfunctie als vertrouwenspersoon jeugd bij een sportclub had hij juist meer dan gemiddeld kennis van de ontwikkeling en de belevingswereld van kinderen.”

Desondanks heeft hij zijn eigen behoeftes en lustgevoelens laten prevaleren boven de psychische gevolgen van de kinderen die afgebeeld zijn, zo staat in het vonnis.

De rechter vindt de situatie zo ernstig dat onder meer wordt ingestemd met het advies van de reclassering hem te laten onderzoeken en eventueel te laten behandelen. Ook moet de man zich geregeld melden.

