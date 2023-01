Man die hielp bij mislukte ontsnapping van Nicky S. krijgt jaar cel

Antonie A. (42) uit Bergen op Zoom, die in oktober vorig jaar meehielp bij de uitbraakpoging van de voor moord veroordeelde Nicky S., heeft van de rechter een jaar celstraf opgelegd gekregen. De helft daarvan is voorwaardelijk.

S. wist in de nacht van 12 oktober het dak van de PI in Alphen aan den Rijn te bereiken en had met aan elkaar geknoopte lakens over het hek willen komen. A. was naar eigen zeggen ingehuurd om een vluchtauto klaar te zetten. Ook hielp hij met het over het buitenste hek trekken van de lakens. De ontsnappingspoging mislukte doordat S. ten val kwam.

Speciekuipmoord

S., ook afkomstig uit Bergen op Zoom, zit vast na een veroordeling voor de zogeheten speciekuipmoord, gepleegd in juni 2019. Slachtoffer was de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Zijn lichaam werd met een kettingzaag in stukken gezaagd en verbrand op een woonwagenerf in Steenbergen.

De resten werden in een speciekuip gegooid, die vervolgens werd gevuld met cement. Dat werd op de bodem van het Schelde-Rijnkanaal gegooid. De zaak loopt nog in hoger beroep.

Verslaafd

A. was destijds verslaafd aan heroïne. Ook op de bewuste dag zou hij hebben gebruikt. Hij heeft verklaard dat hij voor zijn diensten is benaderd, maar wil niet zeggen door wie. Hij zou onder druk zijn gezet en bedreigd.

Volgens het Openbaar Ministerie is daar weinig tot niets van gebleken. Het OM eiste een jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter maakte bij het bepalen van de straf een iets andere afweging.

In het vooronderzoek zei A. dat er ook anderen bij de uitbraakplannen betrokken waren, maar dat ontkende hij tegenover de rechter. Of er een plan was na een geslaagde uitbraak, zei A. niet te weten. "Ik moest de auto brengen en daar was voor mij de kous mee af."

LEES OOK:

Man die met lakens uit cel wilde ontsnappen, pleegde gruwelijke moord

Nicky ontsnapte uit zijn cel met een boor en een zaag: 'Helaas pindakaas'