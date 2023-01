Nicky ontsnapte uit zijn cel met een boor en een zaag: 'Helaas pindakaas'

Nicky S. uit Bergen op Zoom, die uit de gevangenis probeerde te ontsnappen, had een boormachine en zaag in zijn cel. Een bewaker had het gereedschap binnengesmokkeld. Dat heeft Nicky verteld aan de gevangenisdirectie en aan zijn advocaat. De gevangenis zegt van niks te weten en nog te onderzoeken wat er is gebeurd. Nicky probeerde te ontsnappen omdat hij vindt dat hij onschuldig is, zegt zijn advocaat.

Nicky S. (34) kreeg 17 jaar cel en tbs voor het ontvoeren en doden van de Belgische loodgieter Johan van de Heyden. Diverse medeverdachten kregen ook jarenlange celstraffen opgelegd, onder wie Wanda van R. (43). Ze was de vriendin van Nicky en van Johan.

Het lichaam van Johan werd in 2019 in Steenbergen aan stukken gezaagd, in een speciekuip gestopt en in het Schelde Rijnkanaal gedumpt. Wanda kreeg tien jaar cel.

Nicky en Wanda zijn in hoger beroep gegaan in Den Bosch. Ze ontkennen allebei dat ze het slachtoffer hebben gedood.

Ontsnapping

S. zat zijn straf uit in de gevangenis van Alphen aan den Rijn. Op 12 oktober om drie uur 's nachts probeerde hij te ontsnappen. Eerst verwijderde hij het glas uit het raam van zijn cel. Daarna haalde hij het traliewerk weg. Dat meldde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in de maandelijkse rapportage. Maar geen woord over hulp van binnenuit.

Maar Nicky vertelde aan zijn advocaat Mark Nillessen dat een vriend buiten de gevangenis een bewaker - een penitentiair inrichtingswerker- heeft omgekocht. Die ambtenaar heeft tegen betaling een accuboormachine en zaag naar binnen gesmokkeld, aldus S.

De DJI zegt in een officiële reactie: "Over een accuboormachine in zijn cel is bij de PI Alphen niets bekend." Ook is er niets duidelijk over een onderzoek naar de ontsnapping.

'Helaas pindakaas'

Na het boren en zagen dekte S. het raam af. Hij vertelde een bewaker dat die verduistering nodig was omdat hij last had van migraine. Een paar dagen later legde hij een kaartje in zijn kamer met daarop de tekst: helaas pindakaas. Daarna kroop hij door het raam.

Nicky knoopte de lakens van zijn beddengoed aan elkaar, om daarmee over het hek en de muur klimmen. "Omdat hij zijn eigen gewicht niet kon dragen" viel hij, meldt de gevangenis.

Hij brak naar eigen zeggen een arm. Overal liepen intussen bewakers rond met zaklampen. Nicky rookte nog een sigaret en werd gepakt.

Nicky gaf tips

Zijn advocaat benadrukt dat hij tijdens zijn vlucht niemand bedreigde of mishandelde. Dat blijkt ook nergens uit. Nicky S. was nog behulpzaam zelfs.

Hij heeft de directie zwakke plekken aangewezen, zegt zijn advocaat. Daarna is hij overgeplaatst naar een strenger regime in Roermond en De Schie in Rotterdam. Daar zit hij nu op de afdeling voor 'problematische' gevangenen, in afwachting van zijn hoger beroep in Den Bosch.

S. mag geen contact hebben met de buitenwereld. "Hij wordt door vijf man omringd, als hij naar de wc gaat, bij wijze van spreken", zegt Mark Nillesen die spreekt van een ' heel zwaar regime'.

Rechtszaak

De politie heeft na de ontsnappingspoging een man (42) uit Bergen op Zoom opgepakt. Die komt volgende week voor de politierechter in Den Haag. Hij zou hebben klaargestaan met een vluchtauto die ook is teruggevonden. Bovendien moest hij de aan elkaar geknoopte lakens naar beneden trekken.

Nicky S is zelf ook verdachte, van vernieling van zijn cel. Ontsnappen zelf is niet strafbaar.

