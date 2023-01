Noodopvang asielzoekers waar brand werd gesticht blijft langer open

De vluchtelingen die onderdak hebben gekregen in groepsaccommodatie De Hoof in Someren mogen daar langer blijven. Dat heeft de gemeente Someren bekendgemaakt. De opvang zou tot 27 januari duren. Dat is nu verlengd tot maandag 6 maart.

De opvang is tot nu toe rustig verlopen, zegt de gemeente in een persbericht. De omgeving, de Veiligheidsregio en de eigenaar van de groepsaccomodatie zijn naar de ervaringen met de noodopvang gevraagd. Ook willen veel vrijwilligers en verenigingen een bijdrage leveren om het verblijf van de mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. Someren werd vorig jaar opgeschrikt door een brand die werd aangestoken bij de groepsaccommodatie. Ook waren er protesten in het dorp tegen de komst van de opvang. Inmiddels lijkt de rust te zijn wedergekeerd. De kinderen die in De Hoof wonen, gaan naar de verschillende basisscholen. Scholieren kunnen naar de middelbare school bij het asielzoekerscentrum in Budel.

"Opvang verloopt rustig en gemoedelijk."

Omdat de opvang, volgens de gemeente, 'rustig en gemoedelijk' verloopt, is de verlenging tot 6 maart mogelijk. In verband met de herstelwerkzaamheden van de brand bij de opvanglocatie is het maximaal aantal personen dat er nu kan blijven 162. Op dit moment zitten er 200 personen in De Hoof, voor 40 mensen moet een andere locatie worden gezocht. Volgens de gemeente is de opvang van vluchtelingen na 6 maart definitief voorbij, omdat de groepsaccommodatie dan weer boekingen heeft staan. Door de brandstichting eind november ontstond er flinke schade.