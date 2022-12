Noodopvang asielzoekers waar brand werd gesticht, mag nu zelfs langer open

De omstreden noodopvang voor asielzoekers in Someren kan een maand langer openblijven. Volgens projectleider Paul van Dooren van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft de beheerder tot eind februari plek voor 225 asielzoekers. Wendy Struijk van het burgerinitiatief van bezorgde omwonenden, vindt dat de asielzoekers, zoals het nu gaat, zelfs tot de zomer mogen blijven.

De noodopvang in Someren is een kleine maand in gebruik en alles gaat voorspoedig volgens Paul van Dooren. In de opvang verblijven nu 140 mensen, dat is aanzienlijk minder dan de 450 plekken die de accommodatie eigenlijk kan bieden.

De asielzoekers hebben in tegenstelling tot de eerder locaties waar ze verbleven, in Someren veel privacy op hun eigen slaapkamers. In de gezamenlijke ruimtes wordt door de bewoners gekookt en gegeten. Even verderop zijn meisjes en vrouwen bezig met knutselen en taalles, terwijl een jongen met een van de tachtig vrijwilligers aan het voetballen is.

"We hebben strenge voorwaarden gesteld aan de mensen die hier mogen komen. En daarnaast bieden we de bewoners meer dan alleen bed bad en brood", vertelt Paul. "Er zijn tot dusver geen noemenswaardige incidenten en ook het meldnummer voor omwonenden is nog nooit gebeld."

Ook Wendy Struijk van het burgerinitiatief Someren, die eerder fel tegen de komst van de noodopvang was, merkt dat alles rustig is rond de noodopvang. "Er is veel extra politie op straat en je ziet wel mensen in het dorp lopen die je niet vaker hebt gezien, maar overlast is er niet", vertelt Wendy. Volgens haar komt dat ook omdat er veel minder asielzoekers zijn dan eerder door de gemeente werd aangekondigd. "Als het zo rustig blijft kunnen ze wat mij betref op deze manier tot de zomer blijven", zegt Wendy.

De weerstand in Someren tegen de komst van 450 asielzoekers was destijds groot. In de kampeerboerderij, waar de asielzoekers worden opgevangen, brak in vlak voor hun komst brand uit. Op bewakingsbeelden was later te zien dat de brand was aangestoken. Rond de noodopvang wemelt het nu van extra bewakingscamera's en beveiliging.

De Veiligheidsregio Zuidoost Brabant heeft destijds met de beheerder van de locatie afgesproken dat ze tot eind januari kunnen blijven. "De beheerder heeft gezegd dat hij in februari nog plek heeft voor 225 mensen. Dus mogelijk dat we een maand extra kunnen blijven, onder voorbehoud dat we dat nog met de gemeente en beheerder bespreken. Maar in maart houdt het hier echt op", zegt Paul van Dooren.

