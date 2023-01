Jordy werd doodgestoken op het terras: vrouw (18) vrijgesproken

De inmiddels 18-jarige vrouw die in maart vorig jaar Bosschenaar Jordy (22) doodstak met een mes, is niet strafbaar. Ze handelde uit noodweer, zo bepaalde de rechtbank. Het Openbaar Ministerie had daar ook al op ingezet. Het meisje is vrijgesproken van doodslag. Ze krijgt wel een werkstraf van 120 uur waarvan 60 uur voorwaardelijk voor het mishandelen van Jordy’s zus en partner.

Volgens de rechtbank was de verdachte de avond van de steekpartij heel bang, voor Jordy. Ze wilde hem vooral uit de buurt houden, onder meer door het mes in haar rechterhand vast te houden.

De verdachte was zich er pas van bewust dat ze het mes had gebruikt, toen ze bloed op het wapen zag. “Op de beelden is niet te zien dat Jordy door het mes is geraakt. Ook is niet te vaststellen dat de verdachte een steekbeweging heeft gemaakt”, zegt de voorzitter van de rechtbank.

Ze handelde volgens de rechters uit een reflex om zichzelf te verdedigen. Opzet kan niet worden bewezen. Ze wordt daarom vrijgesproken van doodslag en van dood door schuld.

Noodzakelijke zelfverdediging

Drie dagen na de steekpartij kwam het Openbaar Ministerie al tot de conclusie dat het noodzakelijke zelfverdediging, noodweer, was. Volgens het OM moest zij zich verdedigen tegen het geweld van Jordy en had ze niet de intentie om hem te doden.

Volgens de familie van Jordy werd hij wel degelijk bewust neergestoken. De verdachte kon die avond meerdere keren weggaan bij het terras, maar heeft dat niet gedaan. “Ze heeft bewust gewacht op Jordy, met een mes in haar hand”, zei de moeder van Jordy een week voor de uitspraak. Volgens de rechter heeft de verdachte haar vader gebeld, omdat ze opgehaald wilde worden. Ze voelde zich niet vrij om uit zichzelf te gaan.

Op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen gaat de rechter mee in het argument van het OM. "Ze kon zich ernstig bedreigd voelen door Jordy. En ze kon gezien de situatie op het terras niet wegkomen. Ze stond letterlijk met haar rug tegen de muur. Ze hield het mes in haar hand om hem af te weren", aldus de voorzitter van de rechtbank. "In deze situatie kan de rechtbank niet verwachten dat ze anders zou handelen."

Angstaanjagend

Op 19 maart vorig jaar ontstond er gedoe tussen Jordy's zus Jill, en de verdachte op een terras in Rosmalen. Jill heeft een verstandelijke beperking en omdat ze niet goed wist wat ze moest doen, belde ze Jordy's vriendin Noa. Samen met de moeder van Jill en Jordy kwam Noa naar het terras.

Een poging om met de verdachte in gesprek te gaan, liep uit de hand: Noa sloeg de verdachte met een vlakke hand in het gezicht. Daarna sloeg het meisje Noa een gebroken neus. Daarna werd Jordy gebeld en binnen een paar minuten was hij in Rosmalen.

Bij aankomst zou Jordy hebben gezien hoe zijn vriendin bloedend op de grond lag. Daarna escaleerde het volledig. Hij stormde volgens getuigen op een angstaanjagende manier het terras op richting de verdachte. Op dat moment kwam er een ober aan die hem nog naar achteren duwde. De verdachte hield het mes richting Jordy en raakte hem in zijn borst. Een tijd later overleed Jordy aan die ene messteek.

