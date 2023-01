Tien miljoen euro om overlast goederenvervoer te beperken

Het Rijk gaat tien miljoen euro besteden aan het verbeteren van het spoor van de Brabantroute. Daarmee moet de overlast voor omwonenden flink worden beperkt. Mensen die rond het spoor wonen, hebben al jaren last van geluidsoverlast en trillingen.

De Brabantroute is een goederenspoorlijn die van het westen naar het oosten van onze provincie loopt. De spoorlijn loopt vlak langs woonwijken, waardoor veel omwonenden kampen met geluidsoverlast en trillingen. Dat proberen ze al jaren via de provincie en het Rijk aan te kaarten, zonder succes.

Meer treinverkeer

Daarbij komt nog eens dat het goederentransport op de Brabantroute komende tijd flink gaat toenemen. Tussen 2024 en 2026 wordt namelijk aan het spoor gewerkt van de andere transportroute, de Betuwelijn. Al het goederenverkeer dat normaal gesproken daaroverheen gaat, moet dan over de Brabantroute.

Nu komt er dus geld vrij om de overlast te beperken. "Er is tien miljoen euro beschikbaar gemaakt om ProRail het Minder Hinder-pakket te laten uitvoeren. Er worden bijvoorbeeld rubberen matjes aangebracht, waardoor het aantal trillingen en geluidsoverlast veel meer worden beperkt", legt Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, uit.

Gedeputeerde Suzanne Otters noemt de tien miljoen euro een eerste stap. "We blijven graag in gesprek met het Rijk om te kijken of we andere kortetermijnmaatregelen kunnen afspreken met elkaar." Dat die gesprekken nog meer geld gaan opleveren, gelooft Otters wel. "Daar ga ik wel vanuit. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen. Maar we zijn al enigszins dankbaar voor deze tien miljoen natuurlijk, om zoveel mogelijk hinder te reduceren."

Gevaarlijke stoffen

Naast de Minder Hinder-maatregelen werd er in Roosendaal ook gesproken over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Burgemeester Han van Midden drong er bij de staatssecretaris op aan om hier ook de komende jaren aandacht voor te hebben. In het spoorgebied rond Roosendaal moeten in de komende jaren 130.000 woningen worden gebouwd. "Meer giftreinen en meer bewoners is een slechte combinatie", aldus de burgemeester.

Daarom pleit hij voor een langetermijnvisie over hoe wonen en toenemend vervoer te combineren. "Ook met het oog op de veiligheid. We hebben de Brabantroute en de Betuweroute. We kunnen mensen niet dwingen om een bepaalde route te kiezen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat we de Betuweroute aantrekkelijker maken en daarin investeren."

Van Midden is blij met het geld voor de verbetering van het spoor van de Brabantroute, al loopt die niet door 'zijn' gebied. "Terwijl ook daar overlast is door geluid en trillingen." Het zou volgens hem mooi zijn als er ook in het gebied rond Roosendaal wat aan gedaan kan worden.

