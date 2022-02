Geen oefenevacuatie giftreinongeluk ondanks advies van experts: 'Slordig'

Er komt voorlopig geen oefening waarbij omwonenden van het spoor in West-Brabant worden geëvacueerd, na een nepongeluk met een gif- of goederentrein. Experts adviseerden zo'n nepevacuatie aan de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Maar die stelt nu dat omwonenden daar weinig zin in hebben. Onzin, aldus de voornaamste belangenvereniging.

Het kabinet wil het goederenvervoer over het spoor de komende jaren fors uitbreiden. In een reportage die Omroep Brabant eerder maakte over de risico’s van giftreinen in West-Brabant, benadrukte onder meer hoogleraar Ira Helsloot het belang om ook met omwonenden van het spoor zo snel mogelijk te gaan oefenen met evacueren.

“Daar valt nog een flinke stap te behalen”, aldus de hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit.

'Wijkje ontruimen niet onverstandig'

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant liet via veiligheidsexpert Harry Killaars weten het eens te zijn met Helsloot. Killaars stelde dat het ‘niet onverstandig is om een wijkje te ontruimen'.

Volgens de veiligheidsexpert is het ook voor hulpverleners van belang om een rampscenario met bewoners te oefenen. Zo kunnen zij zien wat ze in de praktijk kunnen verwachten en hoe ze hun aanpak kunnen verbeteren.

Naar aanleiding van de reportage heeft de veiligheidsregio onderzocht of er onder de inwoners belangstelling was om een ramp ‘na te spelen’. Woordvoerder Louise Schneider laat desgevraagd weten dat ‘de medewerking in de praktijk niet groot is’. “De meerwaarde van een dergelijke oefening is daarmee niet aanwezig”, aldus de woordvoerder.

Argwaan

Gabriël van der Heijde van de Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) heeft twijfels bij de verklaring van de veiligheidsregio. Vooral het feit dat hij als voorzitter van de belangrijkste belangenvereniging in de regio niet is benaderd, wekt bij hem argwaan. “Ze zijn ons dan toch echt vergeten te bellen, want een oefening lijkt mij namelijk erg goed. Ik vraag mij af of het draaiboek wel op orde is.”

Hij vindt het ‘slordig’ dat er geen evacuatie-oefening komt, terwijl er in zijn ogen wel degelijk animo voor is: “In het najaar was er nog een incident met een goederentrein. Die moest vol in de remmen, omdat er mogelijk mensen dicht bij het spoor liepen. Die trein stond hier een tijdlang voor mijn deur. Toen liep de halve wijk uit.”

Het argument dat een oefening angstgevoelens zou kunnen opwekken, doet hij af als ‘flauwekul’. “We zijn allemaal volwassen mensen”, aldus Van der Heijde.

Jarenlange strijd

In Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen passeren dagelijks tientallen ketelwagons met brandbare en giftige stoffen de huizen op amper 25 meter afstand. Het tracé tussen Rotterdam en België (RoBEL-lijn) is na de Betuwelijn de drukste goederenspoorlijn van Nederland.

Met de Vereniging Alternatieve Goederenspoorlijn (VAG) strijdt Van der Heijde samen met andere omwonenden al jaren voor een nieuwe ondergrondse goederenspoorlijn buiten de dorpskernen. Volgende week komt een delegatie Kamerleden naar Roosendaal. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de overlast en veiligheidsaspecten van het spoor.

Moerdijk

Voor wat betreft de huidige veiligheidsrisico’s onderzoekt alleen de gemeente Moerdijk de mogelijkheid om ‘op kleinere schaal een oefening te houden’ in het laatste kwartaal van dit jaar. Daarnaast heeft Moerdijk met de gemeenten Roosendaal en Halderberge plannen uitgewerkt voor de hulpdiensten om rampen beter te bestrijden. Maar dit draaiboek blijft vooralsnog beperkt tot papier.

Bekijk hieronder de reportage terug die Omroep Brabant maakte over de giftreinen: