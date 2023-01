Ondernemers balen van diefstal uit garageboxen: 'Vreselijk dat dit zo kan'

Woede en machteloosheid. Die gevoelens overheersen bij getroffen ondernemers in Deurne maandagochtend. Vijftig garageboxen zijn daar in de nacht van zaterdag op zondag opengebroken. "Blijf gewoon met je poten van andermans spullen af", verzucht Pètran van den Berkmortel.

"Hier ziet gewoon een bende achter. Dit hebben ze geweten. Straks gaan ze nog meer boxen openbreken hier in de buurt", zo concludeert Ruud van Sas. Hij had geluk, want hij had zijn garage net leeggehaald.

"Je voelt je machteloos", weet John Seegers, die de schade aan zijn box komt inspecteren. "Het maakt je heel onzeker. Je weet niet meer of het veilig is." Hij overweegt een andere plek zoeken. "Ik hoop dat de inbrekers gauw hun handen branden", zo wenst hij ze toe.

De totale omvang van de schade moet nog blijken. Of uit alle boxen spullen weg zijn wordt nog onderzocht. In ieder geval zijn ook twee motoren meegenomen en een heleboel gereedschap, zo meldde de wijkagent zondag.

Het is niet de eerste inbraak in garageboxen in de regio. Zaterdagnacht werd voor de zoveelste keer ingebroken in verschillende berghokken van twee woontorens in Eindhoven. De politie laat over beide zaken weten: "Het onderzoek naar de inbraken loopt. We hebben op dit moment nog geen verdachten op het oog."