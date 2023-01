Bedreigde wethouder had aangifte moeten doen, vindt de vakvereniging

Wethouder Pauline Joosten van de gemeente Moerdijk is afgelopen zomer bedreigd vanwege de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenbergen, zo bleek vorige week uit documenten in handen van Omroep Brabant. Ze deed geen melding bij de politie. De Wethoudersvereniging adviseert doorgaans dit wel te doen: “Bedreigingen zijn de nagel aan de doodskist van onze democratie.”

De bedreiging waar het om gaat kwam binnen via de chatfunctie van Facebook. Joosten schrijft op 10 juli in de middag aan enkele collega’s, waaronder de burgemeester: "Oh (naam weggelakt, red), is via messenger al los gegaan op mij. Het is nog nèt geen bedreiging. Maar ze weet waar ik woon, dat ik het maar onthoud. Man man man..."

‘Niet zo ervaren’

De gemeente laat aan Omroep Brabant weten dat er destijds geen aangifte of melding is gedaan bij de politie. Reden: de wethouder ‘ervaarde de opmerking niet als bedreiging’ aldus een woordvoerder.

Het is tegen het zere been van Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging: “Iedereen heeft een eigen pijngrens, de een raakt zoiets meer dan de ander. Maar het zou hier niet moeten gaan om je eigen opvatting, het gaat er om of je toestaat dat iemand jou als bestuurder zo benadert.”

Grens trekken

Om die reden raadt Van Gool altijd aan om aangifte, of op z’n minst melding te doen bij de politie. “Het zorgt er ook voor dat als zoiets weer gebeurt, er al een dossier ligt. Want er hoeft maar één gek op te staan die de daad bij het woord voegt... dat risico moet je niet willen nemen.”

Van Gool deed onderzoek naar bedreigde wethouders en hoorde vaak dezelfde argumenten om geen aangifte te doen. Namelijk: de politie doet toch niks, het hoort er nu eenmaal bij, en we moeten niet wrijven in een vlek. “Ik kan ze alle drie zo weerleggen. De politie doet weldegelijk iets, en je moet als overheid een grens trekken: dit accepteren wij niet”, aldus Van Gool.

Gesprek aangaan

De gemeente Moerdijk nodigde de mensen ‘die het meest roepen’ op social media uit voor een gesprek. Of de bedreiger hier bij zat wil de gemeente niet zeggen, maar Van Gool vindt het geen slecht idee. “Zo’n gesprek komt vaker voor en is van harte aan te bevelen. Als je zo iemand in beeld hebt kun je ook inschatten wat er aan de hand is, waar de bedreiging vandaan komt.”

Het gesprek verliep volgens de gemeente ook in Moerdijk goed. “Wederzijdse standpunten zijn uitgewisseld. Zorgen van inwoners zijn besproken en waar nodig is meer uitleg gegeven over het verloop van de opvang", aldus een woordvoerder.

