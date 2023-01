Wethouder bedreigd vanwege asielopvang: 'Ik weet waar je woont'

Wethouder Pauline Joosten van de gemeente Moerdijk is afgelopen zomer bedreigd vanwege de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenbergen. Dat blijkt uit een chatgesprek tussen het college, dat na een beroep op de Wet openbare overheid (woo) in handen is van Omroep Brabant. Er is besloten om geen aangifte te doen, ook zijn er geen veiligheidsmaatregelen genomen.

Begin juli maakte de gemeente bekend dat in sporthal Lindonk in Zevenbergen 75 asielzoekers opgevangen gaan worden. De asielzoekers zouden drie maanden op die locatie blijven. Kort daarvoor bleek ook al dat de gemeente op een braakliggend terrein in Zevenbergen woningen voor Oekraïners en arbeidsmigranten wil bouwen.

'Zevenbergen vol met verkrachters'

De spanningen hierover liepen hoog op onder een deel van de bevolking, zo blijkt uit de documenten in handen van Omroep Brabant. Wethouder Joosten meldt de ochtend nadat het nieuws over de asielopvang bekend werd: "Ik heb het eerste messengerbericht al ontvangen; of we achterlijk zijn en we kunnen protest verwachten." Burgemeester Aart-Jan Moerkerke reageert: "Hoort er helaas bij tegenwoordig." Hij zegt zelf ook al 'behoorlijk negatieve' reacties op de andere opvangplek, voor Oekraïners, gehad te hebben.

Een dag later schrijft wethouder Joosten in de chat dat ze ook in het openbaar aangesproken wordt door inwoners. "Ik merkte het gisteren op straat al. Mensen spreken je aan en zeggen 'We doen al zat met die Oekraïners' of 'Zevenbergen loopt straks vol met verkrachters'."

Uitnodiging voor gesprek

De bedreiging waar het om gaat komt binnen via de chatfunctie van Facebook. Joosten schrijft op 10 juli in de middag: "Oh (naam weggelakt, red), is via messenger al los gegaan op mij. Het is nog nèt geen bedreiging. Maar ze weet waar ik woon, dat ik het maar onthoud. Man man man..."

De wethouder ervaart de opmerking dus niet als een bedreiging. Daarom zijn er ook geen veiligheidsmaatregelen genomen en is er geen aangifte gedaan, zo laat de gemeente desgevraagd weten.

Toch zijn de negatieve reacties aanleiding om actie te ondernemen. Een medewerker van de afdeling communicatie vindt de opmerking over het adres van de wethouder 'wel intimidatie en op zijn minst iets waardoor je je bedreigd kunt voelen'. Ze stelt voor om de mensen 'die het meest roepen' uit te nodigen voor een gesprek op het gemeentehuis. "Prima hoor, al vind ik het belonen van slecht gedrag", reageert burgemeester Moerkerke.

Brandstichting

Bedreiging of niet, het laat zien dat de spanningen die zomer hoog oplopen in Moerdijk. In een ander chatgesprek schrijft een ambtenaar: "Kreeg net een anonieme melding dat er plannen zouden zijn tot brandstichting aan het pand." De politie wordt gevraagd 'vaker een rondje te rijden'. Deze melding komt één dag na het dreigement aan het adres van de wethouder binnen.

De gemeente laat weten dat het gesprek met mensen 'die het meest roepen' inderdaad plaatsgevonden heeft en goed is gegaan. "Wederzijdse standpunten zijn uitgewisseld. Zorgen van inwoners zijn besproken en waar nodig is meer uitleg gegeven over het verloop van de opvang", aldus een woordvoerder. "Dialoog is altijd goed en dat is ook hier weer gebleken."

Geen incidenten

Het is niet duidelijk of de persoon die het dreigement uitte ook bij dit gesprek aanwezig was, de gemeente wil hier geen uitspraken over doen. Voor zover bekend zijn er bij de sporthal geen protestacties geweest. De asielzoekers zijn eind september vertrokken naar een nieuwe locatie.

