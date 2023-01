112-nieuws: deel A58 dicht bij Best • zes gewonden bij autobotsing

14.55

Een 20-jarige vrachtwagenchauffeur is vanmiddag beboet omdat hij een inhaalverbod op de A59 vlakbij Oss negeerde. Hij kreeg een bon van 250 euro. Er is ook gecontroleerd of de bestuurder zich aan de rij- en rusttijden hield en een transportvergunning had. Het papierwerk was niet helemaal in orde dus ook de werkgever krijgt een boete, meldt de verkeerspolitie.