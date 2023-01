112-nieuws: sneeuw zorgt voor ongelukken • auto rijdt tegen restaurant

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

07.23 Vrachtwagen tegen boom: dat zag er zo uit Een vrachtwagen is vanmorgen op de Rijksweg (N282) in Rijen geschaard en tegen een boom gebotst. Dat zag er zo uit: Wachten op privacy instellingen...

07.52 Zo staat het ervoor op de wegen Een tweetje van de ANWB laat zien hoe groot de ellende op de Nederlandse wegen momenteel is. De boosdoener is weinig verrassend: sneeuw. LEES OOK: Verkeersinfarct door sneeuw, regio Eindhoven staat muurvast Wachten op privacy instellingen...

06.40 Vrachtwagen tegen boom Een vrachtwagen is vanmorgen op de Rijksweg (N282) in Rijen geschaard en tegen een boom gebotst. Door het ongeluk is de weg tussen Breda en Tilburg dicht voor verkeer. Eén inzittende is door ambulancepersoneel onderzocht. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

06.30 Auto glijdt tegen restaurant Een man is vanmorgen tegen een restaurant gereden op de Dorpsstraat in Wanroij. Hij raakte bij het ongeluk niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. Foto: SK Media / SQ Vision

06.00 Brabant ontwaakt onder laag sneeuw Een laag sneeuw bedekt deze ochtend het Brabantse landschap en de wegen. Op veel plaatsen is het daarom glad op de weg, het verkeer ondervindt al vroeg hinder van de sneeuw. Onder meer rond Eindhoven is er veel vertraging door een geschaarde vrachtwagen op de A2. Wachten op privacy instellingen... Sneeuw in Oisterwijk (foto: Toby de Kort / SQ Vision)

00.20 Ontploffing bij appartement in Oss Een explosief is woensdagavond ontploft bij een appartementencomplex aan de Vianenstraat in Oss. Volgens de politie zou het mogelijk gaan om zwaar vuurwerk. Er raakte niemand gewond. Om verdere schade te beperken heeft de brandweer het huis via het balkon betreed met behulp van een hoogwerker. Buurtbewoners stonden op straat, zij waren wakker geworden door een enorme dreun. Volgens een 112-correspondent zou de bewoonster van het huis niet thuis zijn geweest op het moment van de ontploffing. Ook zouden buurtbewoners hebben aangegeven dat er al vaker gedoe is geweest bij het appartement. Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Foto: Gabor Heeres / SQ Vision