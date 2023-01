Staking in het streekvervoer: wachten, wachten en misschien een bus

Het personeel van het streekvervoer staakt donderdag en vrijdag en dat is te merken bij stations en bushaltes. Daar is het rustiger dan normaal, maar de sneeuwval en het vastlopende autoverkeer zorgt ervoor dat sommigen toch proberen om nog een bus te pakken. Een enkeling wist niet van de staking en wordt ter plekke verrast.

Personeel van het streekvervoer willen een betere cao. Treinen en bussen van regionale maatschappijen, zoals Connexxion of Arriva, rijden voor een deel niet. Op het busstation in Veghel is dan ook het behoorlijk leeg tijdens de ochtendspits. Alleen voor de sneldienst naar Den Bosch, Eindhoven en Uden staan zo'n tien mensen te wachten.

Die bus komt maar sporadisch voorbij en dat terwijl de informatieborden wel hoopvolle informatie geven. "Ik probeer het maar, want ik moet toch naar school in Tilburg. Maar ik ben bang dat deze ook niet komt", vertelt een meisje dat onderweg is naar school. "Als deze bus ook niet komt, ga ik maar naar huis."

De gevolgen van de staking kunnen per regio verschillen, omdat niet alle medewerkers aangesloten zijn bij de vakbonden die de staking hebben uitgeroepen. In Uden rijden nog wel wat bussen maar lang niet allemaal. Op verschillende plaatsen staan deze ochtend mensen te wachten bij bushaltes, waaronder in Eindhoven.

Niet iedereen is op de hoogte van de staking. Een meisje bij de halte vertelt dat ze liever niet met de auto gaat, omdat het al zo druk is op de weg. Maar de staking is nieuw voor haar. "Busstaking? Dat wist ik helemaal niet. Oh, dan ga ik richting huis. Ik zag in de app dat de bus zou moeten komen, maar dus toch niet."

Reisplanner

Door overbelasting van het reisinformatiesysteem zijn de planners van Arriva niet up to date, liet een woordvoerder van Arriva donderdagochtend weten. "Daardoor lijkt het alsof er meer bussen rijden dan er daadwerkelijk rijden", aldus Arriva. Ze adviseert reizigers die donderdagochtend de bus willen nemen, om alternatief vervoer naar hun bestemming te regelen.

Op de website van de vervoerder is wel de juiste reisinformatie te vinden, ook worden reizigers geïnformeerd via social media. De reisinformatie voor de treinen van Arriva is wel bijgewerkt.

OV9292

Reisinformatiegroep 9292 laat weten dat vervoerders vervallen ritten zoveel mogelijk uit de planners halen. Reizigers krijgen waar mogelijk een alternatief reisadvies te zien in de app.

Een van de reizigers op het station in Veghel hoopt nog naar z'n werk te kunnen met de bus. "Er staat dat de bus over twee minuutjes komt, anders wordt het lopen denk ik."

