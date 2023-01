Staking streekvervoer: reisplanner Arriva werkt niet, kwart bussen rijdt

Het personeel van het streekvervoer staakt donderdag en vrijdag. Reis je met de trein of bus van regionale maatschappijen, zoals Connexxion of Arriva, dan is er een kans dat deze niet rijden. Vervoerder Arriva laat weten dat een kwart van haar bussen rijdt, maar er zijn problemen met de reisplanner waardoor de informatie die te zien is, niet klopt.

Ze adviseert reizigers die donderdagochtend de bus willen nemen, om alternatief vervoer naar hun bestemming te regelen. "Door overbelasting van het reisinformatiesysteem zijn de reisplanners niet up-to-date", aldus woordvoerster Suzan van Beek. "Daardoor lijkt het alsof er meer bussen rijden dan er daadwerkelijk rijden." Volgens haar rijdt een kwart van de bussen wel. Op de website van de vervoerder is wel de juiste reisinformatie te vinden, ook worden reizigers geïnformeerd via social media. De reisinformatie voor de treinen van Arriva is wel bijgewerkt. OV9292

Reisinformatiegroep 9292 laat weten dat vervoerders vervallen ritten zoveel mogelijk uit de planners halen. Reizigers krijgen waar mogelijk een alternatief reisadvies te zien in de app.