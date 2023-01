'Geen enkel bedrag doet recht aan wat slachtoffers zedenzaak is aangedaan'

De vrouw (54) uit Herkenbosch en de man (59) uit Heel die worden verdacht van het seksueel misbruik van zeven meisjes in Eindhoven, hebben hun slachtoffers én hun ouders niet te beschrijven leed toegebracht. “Geen enkele schadevergoeding doet recht aan hetgeen hen doelbewust is aangedaan”, zo lieten de advocaten donderdag namens een aantal ouders van de slachtoffers weten in de rechtbank in Den Bosch.

Voor alle kinderen werd een schadevergoeding van 5.000 euro geëist, omdat er pornografische beelden zijn gemaakt, waarbij het nog maar de vraag is of alle opnamen wel zijn gevonden. Misschien zijn ze al bij andere mensen terechtgekomen en duiken ze ooit nog op, zo vreesden de raadslieden. Elk slachtoffer zou mede om deze reden recht hebben op een schadevergoeding van 5.000 euro. Grove schending integriteit

Per kind en ouder(s) werden ook nog bedragen tot ruim 30.000 euro geëist vanwege de grove schending van de lichamelijke en geestelijke integriteit die de slachtoffers moesten ondergaan volgens de advocaten. De twee verdachten zouden ontucht hebben gepleegd met zeven meisjes uit Eindhoven en omgeving, van september 2019 tot en met eind juni 2021. Bij vijf van hen zou er ook sprake zijn geweest van seksueel binnendringen. De slachtoffers waren toen een tot zes jaar oud. Alles werd grondig voorbereid en gefilmd. Het tweetal wordt ook verdacht van het maken van kinderporno. 'Dochter twee keer gedrogeerd'

Verder wordt D. ervan beschuldigd dat ze haar eigen dochter twee keer thuis heeft gedrogeerd met een middel dat niet voor menselijke consumptie geschikt was. ”Om me seksueel te misbruiken”, zo stond in een verklaring die de dochter had opgesteld. “Ik hoop dat ik ooit het vertrouwen in de mensheid en mezelf kan terugvinden en dat dit voor mij en andere slachtoffers nooit meer mag gebeuren. Ik hoop ook dat ze de straf krijgt die ze verdient”, schrijft het tienermeisje. Met vooral deze woorden werd het gevoel omschreven waarmee alle slachtoffers van D. en S. sinds de onthulling van de mensonterende feiten zijn geconfronteerd. D. huilde bij het luisteren naar de woorden van haar dochter. Ze betuigde later op de dag 'duizend keer spijt' voor wat ze haar kind en de andere slachtoffers heeft aangedaan. Haar dochter wil 10 mille als tegemoetkoming. 'Nachtmerrie voor ouders'

De ouders woonden de zitting niet bij. Een van hen zat wel, bijgestaan door een medewerker van Slachtofferhulp, in een aparte ruimte. Namens een aantal gezinnen werd ook een verklaring voorgelezen. Hierin werd gesproken van een nachtmerrie en werd de machteloosheid, het sociale isolement, het schuldgevoel en stress beschreven die ouders ervaren sinds de onthulling van het misbruik. Het staat voor de advocaten vast dat de kinderen zowel geestelijk als lichamelijk enorme schade hebben opgelopen of dat ze die nog zullen ervaren. “De hoop die de verdachten hebben uitgesproken dat de kinderen er geen last van zullen hebben, lijkt ijdel. Hartverscheurend, mensonterend en gruwelijk. Alle superlatieven schieten tekort. De kinderen werden opgemaakt, geblinddoekt en hardhandig toegesproken en aangepakt. Nooit zijn ze getroost.” Voer voor psychologen

De verdachten zijn letterlijk en figuurlijk voer voor psychologen geweest. Eén van de deskundigen zei dat hier sprake is van een ook wetenschappelijk gezien unieke zaak. Vooral D. heeft deskundigen 'slapeloze nachten' gekost, omdat ze met diverse vormen van afwijkend gedrag kampt en de kans op herhaling toch klein wordt geacht. Ze heeft net als S. pedofiele neigingen. De vrouw wordt verminderd toerekeningsvatbaar geacht, wat betekent dat haar een deel van de aanklachten niet kan worden toegerekend. Behandeling of begeleiding wordt wel nodig geacht.