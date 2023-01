112-nieuws: geen treinverkeer Roosendaal • geen treinen Eindhoven-Den Bosch

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

08.26 Geen treinen naar en uit Roosendaal De NS heeft te kampen met meerdere wisselstoringen bij het station van Roosendaal. "Daardoor is er van en naar dit station nu geen treinverkeer mogelijk. Een reisplanner kan je helpen met alternatieve routes. We werken hard aan herstel", aldus spoorwegbeheerder ProRail.



08.03 – Geen treinverkeer tussen Eindhoven en Den Bosch

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden deze ochtend geen treinen door een aanrijding. Dat betekent dat er tussen Eindhoven en Den Bosch ook geen direct treinverkeer mogelijk is op dit moment. De situatie is pas rond halfelf ’s ochtends hersteld, denkt de NS. Wachten op privacy instellingen...

07.36 A67 weer vrijgegeven, wel vertraging Op de A67 van Venlo naar Eindhoven heeft het verkeer zo'n tien minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De kapotte vrachtwagen is inmiddels weggehaald, de weg is weer vrij. Wachten op privacy instellingen...

07.23 Langzaam rijden in het westen In het westen van Brabant rijdt het verkeer door sneeuwval langzaam maar er zijn geen files. Dat meldt de ANWB. Wachten op privacy instellingen...

06.56 In het westen van Brabant valt eerste sneeuw Wachten op privacy instellingen...

06.42 Kapotte vrachtwagen op A67 Wachten op privacy instellingen...

06.00 Minder treinen tussen Eindhoven en Sittard Er rijden minder treinen tussen Eindhoven Centraal en Sittard, vanwege een kapot spoor. De extra reistijd bedraagt zo'n dertig minuten. De verwachting is dat de storing nog de rest van de dag duurt. Wachten op privacy instellingen...

05.45 Code oranje vanwege sneeuw Deze ochtend geldt vanaf zeven uur code oranje vanwege sneeuwbuien. Het is dan verraderlijk glad op de wegen, waarschuwt het KNMI. In eerste instantie gold code oranje vanaf acht uur, maar het KNMI meldt vandaag dat het een uur eerder wordt afgegeven. Ze verwacht rond de vijf centimeter sneeuw per uur. Rijkswaterstaat adviseert om thuis te werken, wie toch de weg opgaat moet de rijstijl aanpassen aan de omstandigheden. Ze waarschuwt dat ook voor zeven uur glad kan zijn door bevriezing van natte wegen. "Er vliegt er nu al af en toe eentje van de weg af. Mensen moeten niet denken dat het pas vanaf 08.00 uur glad is", zegt een woordvoerder. In het westen van Brabant heeft het vannacht opnieuw gesneeuwd, onder meer in Roosendaal. LEES OOK: Flinke sneeuwval en gladheid, in het westen vallen eerste sneeuwvlokken Wachten op privacy instellingen... LEES OOK: Nog meer winterse buien op komst: 'Het kan langdurig gaan sneeuwen'