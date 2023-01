Opnieuw staking in streekvervoer, maar niet alles ligt plat

Ook vrijdag wordt gestaakt in het streekvervoer. Vakbond FNV wil daarmee een betere cao afdwingen. De staking treft vooral streekbussen, maar ook regionale treinen van vervoerders als Arriva. Donderdag viel in Brabant ongeveer driekwart van de bussen uit, zo meldt Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.

De gevolgen van de staking kunnen per regio verschillen, omdat niet alle medewerkers aangesloten zijn bij de vakbonden die de staking hebben uitgeroepen. In Uden reden donderdag nog wel wat bussen maar lang niet allemaal. In Veghel kwam er sporadisch een bus voorbij.

Op verschillende plaatsen in Brabant liep het verkeer donderdagochtend urenlang vast door sneeuwval en gladheid. Mogelijk zorgde ook de staking in het streekvervoer voor meer verkeer op de weg.

De cao voor het streekvervoer geldt in totaal voor 13.000 medewerkers. De werkgevers vinden dat ze 'een bovengemiddeld hoog loonbod' van acht procent hebben gedaan, maar de FNV vindt dat niet genoeg. Verder eist de bond meer maatregelen om de werkdruk te verlagen.

LEES OOK:

Staking in het streekvervoer: wachten, wachten en misschien een bus

Alwéér een staking in het OV: 'Vakbonden hebben meer macht dan ooit'