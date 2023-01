Sneeuwblog: code oranje ingetrokken in Brabant • sneeuwpret voor neushoorn

09.57

Rond Tilburg en in de Kempen zijn het laatste uur steeds meer files ontstaan. Rond Tilburg loop het verkeer vast op de A58 en de N261 richting Waalwijk. In Den Bosch en Eindhoven rijdt het verkeer nog goed door. Maar in de grensstreek met België is veel vertraging op de N-wegen. Op de A2 staat tussen Weert en Eindhoven een flinke file. In Noord-Oost Brabant is geen overlast.

In West-Brabant neemt de overlast af. Daar stond vanmorgen een file van 29 kilometer tussen Bergen op Zoom en Breda op de A58. Dat is een stuk minder geworden.