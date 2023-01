Sneeuwblog: waarschuwing voor gladheid • dieren genieten van de sneeuw

08.10

Sneeuwval zorgt vrijdagochtend in verschillende delen van Nederland voor langzaam rijdend verkeer. Vanaf 9 uur geldt code oranje in Utrecht, Gelderland en dus ook in Brabant. Volgens de ANWB rijdt het verkeer in het westen van Brabant op veel plaatsen langzaam door de sneeuw. Ook in de provincie Utrecht en in het zuiden van Noord-Holland rijdt het verkeer hierdoor minder snel.

Rijkswaterstaat meldt meer files dan gebruikelijk voor een vrijdagochtend. De langste in Brabant zijn de A58 richting Breda tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok en de A58 richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal-Oost en knooppunt Zoomland.

Eerder waarschuwde Rijkswaterstaat al voor gevaarlijke omstandigheden op de weg in vooral het midden, oosten en zuiden van het land. De buien trekken vanuit het westen over het land waarbij neerslag en natte sneeuw overgaan in sneeuw. Rijkswaterstaat heeft wegens de gladheid sinds donderdagavond ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid.