Taxibedrijf Cibatax weer failliet, maar blijft voorlopig wel doorrijden

Het taxibedrijf Cibatax uit Eindhoven is afgelopen dinsdag failliet verklaard. In 2019 viel het bedrijf ook al om en werd het overgenomen door René Hendriksen. Volgens de curator hebben zich inmiddels enkele overnamekandidaten gemeld. Daarom blijft Cibatax gewoon doorrijden. De curator zegt dat het bedrijf is omgevallen door 'een perfecte storm'.

Cibatax is een grote speler op de taximarkt in de regio Eindhoven. Het bedrijf bestaat sinds 1972 en heeft een wagenpark van vijftig voertuigen. Door het faillissement staan er 62 medewerkers op straat. Volgens curator Matthijs Steenpoorte reageerde het personeel teleurgesteld, maar ook begripvol op het slechte nieuws.

In 2015 ging Cibatax voor het eerst failliet. Te lage tarieven in het contractvervoer werden toen gezien als hoofdoorzaak gezien van het faillissement. Het taxibedrijf kon zijn schulden aan de belastingdienst niet meer betalen. September 2019 ging het weer mis met het inmiddels afgeslankte taxibedrijf

Het begrip is er vooral omdat de medewerkers zich realiseren dat de hele taxibranche het tijdens en na de coronacrisis heel lastig heeft gehad. "Aan het begin van de pandemie zag je een omzetdaling van rond de 80 procent", legt de curator uit. "Daarna is het aantal taxiritten nooit meer op het oude niveau gekomen."

Steenpoorte roemt het personeel dat ze ondanks het derde faillissement in acht jaar tijd door blijven werken. "Ze zetten hun schouders eronder, het is een mooie club mensen met hart voor de zaak." Daardoor kan Cibatax voorlopig blijven rijden. De curator werkt aan een mogelijke overname of doorstart.

Formeel is het Bossche bedrijf Hendriks Taxi Services failliet verklaard afgelopen dinsdag, het bedrijf achter Cibatax. Réne Hendriks nam het Eindhovense taxibedrijf over in 2019 omdat hij het beste bod deed als het ging om het behoud van banen.

Volgens Steenpoorte is er sprake van een 'perfecte storm' waardoor Cibatax opnieuw is omgevallen. "Het aantal ritten is afgenomen, de dieselprijzen zijn enorm gestegen, er is een flink personeelstekort en de marges in de branche zijn klein."

Net als zoveel andere bedrijven moest Cibatax belastinguitstel aanvragen in coronatijd toen praktisch het hele openbare leven stil lag. "En die belastingschuld moet nu terugbetaald worden."