Acteurs 'slaags' op wervingsdag politie: jongeren willen wel agent worden

Diep in de bossen tussen Putte en Ossendrecht ligt een andere wereld. Een spookdorp, een verlaten station met lege NS-treinen, paardenstallen, klimtoestellen en een schietbaan. Dit is het afgesloten domein van de politieacademie. De Mobiele Eenheid wordt hier opgeleid net als antiterreureenheden. Op deze rustige vrije dag in het weekend streken zo'n zeventig jongeren neer, voor de 'Police Experience Day.'

"Danielle! Waar ben je!" Het programma is nog niet eens begonnen of twee agenten onderbreken het welkomstwoord van een instructeur. Een van de agenten roept door de zaal naar iemand op de voorste stoel. "Danielle, je wordt gezocht voor stalking. Draai je maar eens om." Danielle wordt geboeid.

Het is een geintje. "Maar dit is wel waar politiewerk over gaat", zegt een instructeur." Heel snel kunnen zaken veranderen. Dat is de bedoeling van deze informatiedag: laten zien wat je bij de politie zoal kan doen. Want er is personeel nodig. Uit een onderzoek bleek vorig jaar dat er landelijk 1400 van de 47.000 banen niet zijn ingevuld.

De twee eenheden in Brabant hadden zo'n zestig banen 'open'. Alleen al op de regionale meldkamer in Bergen op Zoom komen twintig vacatures. De vergrijzing hakt er flink in. "We hebben echt heel veel mensen nodig", zegt Marc van Bragt. Hij is chef van Team Markiezaten, het meest westelijke politieteam in Brabant.