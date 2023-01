Inbraken in 54 bergingen: 'Al mijn dure spullen staan nu in een kamertje'

In de twee Zuiderpark Woontorens aan het Gagelboschplein in Eindhoven zijn zondagnacht 54 bergingen opengebroken. Daarbij zijn onder meer accu's voor elektrische fietsen, etenswaren en gereedschap gestolen. Het is niet de eerste keer dat er hier wordt ingebroken. Bewoners zijn kwaad op verhuurder Woonbedrijf omdat die juist dinsdag anti-inbraakstrips op de bergingen gaat plaatsen. Te laat, menen zij.

Het aantal inbraken in de bergingen van de Zuiderpark Woontorens in Eindhoven is inmiddels de honderd gepasseerd. In de kelder waar de bergingen van het complex aan het Gagelboschplein nemen de bewoners de schade op.

Een 92-jarige bewoner, de heer De Kok, mist twee accu's en de oplader van zijn elektrische fiets. "Ik kan daar heel erg boos over worden. Niet alleen door de kosten, maar ook omdat mensen hier zo gemakkelijk kunnen binnenkomen. Het is een groep, zeker te weten. Ze weten dat hier iets halen valt."

Dat denkt ook bewoner Jeffrey Calmen. "In totaal is er drie keer bij ons ingebroken. De derde keer was al mijn gereedschap weg. De verzekering vergoedde niets. Ik had geen nummers of facturen meer. Al mijn spullen van waarde staan nu op een kamertje in het appartement. De veiligheidsstrips komen te laat. Er wonen hier mensen die 's avonds niet meer naar de berging durven. We vragen al een hele tijd om camerabeveiliging."