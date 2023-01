Lightyear stopt noodgedwongen met eerste zonneauto: 'Productie te duur'

Het bedrijf Lightyear heeft de stekker uit de productie van de 'Lightyear 0' getrokken. Dit is de eerste auto op zonne-energie van de Helmondse onderneming, die in Finland wordt gemaakt. Dat bevestigt een woordvoerder.

Het bedrijf heeft maandagochtend uitstel van betaling aangevraagd voor Atlas Technologies B.V., de dochteronderneming waarin de productie van het model is ondergebracht. Dat zegt topman Lex Hoefsloot in het Financieele Dagblad. "Het is een pijnlijk besluit", zegt hij tegen de krant.

De productie van de exclusieve Ligtyear 0 ging twee maanden geleden van start bij de Finse autofabrikant Valmet Automotive. Die werd groots aangekondigd en met veel bombarie gevierd.

Productie te duur

Tot nu toe rolde er slechts een handjevol auto's van de band, maar de productie is te duur. Oorspronkelijk kostte de auto zo'n 120.000 euro, maar dat liep onder meer door dure onderdelen op tot een kwart miljoen.

Ceo Hoefsloot zegt dat Lightyear nu probeert een aantal nieuwe investeringen af te ronden. Daarmee zou het bedrijf zich dan volledig op de goedkopere Lightyear 2 moeten kunnen richten. Die auto moet minder dan 40.000 euro kosten en in 2025 op de markt komen. Daarvan zijn al 21.000 exemplaren besteld door leasebedrijven en autodeelbedrijven. Ook tekenden al meer dan 40.000 consumenten in op een lijst om hun interesse in die auto kenbaar te maken.

Lightyear 2

Het personeel is maandagochtend op de hoogte gebracht. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ruim 600 medewerkers, die allemaal onder de dochteronderneming vallen. Ook is het onbekend wat er met eventuele schulden gebeurt. 'Dat ligt bij de bewindvoerder,' stelt Hoefsloot.

Lightyear wil zich nu volledig gaan richten op de ontwikkeling van zijn tweede zonneauto: de Lightyear 2. Ook daarvoor heeft het bedrijf nog meer financiering nodig. Hoefsloot houdt desondanks vertrouwen in dat model: "We hebben met de 0 laten zien dat je een auto kan produceren die deels aangedreven wordt door de zon. We hebben bewijs geleverd dat het kan en dat is essentieel voor het vervolg."

