Opnieuw controle bij 'horrorfokker' in Eersel

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) houdt dinsdag een controle bij een hondenfokker in Eersel. Ook de politie is aanwezig. De fokker ligt al langer onder vuur en wordt in de gaten gehouden door de NVWA. Een maand geleden werden dertig honden in beslag genomen na een grote controleactie.

De fokker is inmiddels al tien keer bezocht door controleurs van de NVWA. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

Vorige maand werden bij een inval dertig honden in beslag genomen, omdat de dieren onmiddellijk (medische) zorg nodig zouden hebben, maar dat in Eersel niet krijgen. Bij de controle bleek ook dat er opnieuw teveel honden in een hok zaten. Daarnaast waren er dieren vervuild of ze hadden gebitsproblemen.

De NVWA verwacht later met meer informatie te komen over de controle van vandaag.

Juridische strijd

Er is al langer een juridische strijd gaande rondom de fokker. In november vorig jaar dwong de gemeente via de rechter af dat alle honden, ruim vierhonderd, daar weg moesten zijn.

De fokkerij is in strijd met het zogenaamde bestemmingsplan en dus mogen op die plek geen dieren worden gehouden, oordeelde de rechter. Maar dat weghalen is niet gebeurd, want de fokker spande verschillende rechtszaken aan om dit te voorkomen.

Begin deze maand zei de rechter in Den Haag niet genoeg informatie te hebben om een uitspraak te kunnen doen over of de vierhonderd honden weg moeten. De zaak wordt volgende week behandeld. De rechter wil bijvoorbeeld eerst het uitgebreide inspectierapport van de NVWA hebben. Ook wil hij de fokker eerst zelf spreken, maar die was begin bij de zitting niet aanwezig in de rechtszaal.

LEES OOK:

30 honden in beslag genomen na inval bij 'horrorfokker'

Waar laat je honderden honden als een bedrijfsfokker op slot gaat?

Fokker vreest einde bedrijf na locatieverbod: 400 honden verplaatsen'