Zorgorganisaties leveren dure bus in, vervoer kwetsbare mensen onder druk

Meer dan twintig Brabantse zorgorganisaties worstelen sinds het faillissement van liefdadigheidsinstelling MVI uit Oosterhout met het vervoer van kwetsbare mensen. Saam Doet Het, dat MVI overnam, verhuurt busjes voor hogere tarieven. Vooral kleinere zorgorganisaties kunnen dat niet betalen en leveren hun bus in.

Een van die stichtingen is Topsport for Life in Eindhoven. Deze organisatie houdt activiteiten en groepsreizen voor mensen met een levensbedreigende ziekte. “Bij MVI betaalden we 300 euro en dat wordt onder Saam 1500 euro”, zegt kartrekker Miel in ’t Zand van Topsport for Life. “Dat kunnen wij als kleine stichting niet ophoesten en dus zullen we de bus deze maand nog inleveren.”

In ’t Zand zit nu nog met 12 mensen in Spanje. “We zijn hier met mensen die bijvoorbeeld ALS of kanker hebben. Ze hebben het hier geweldig en de bus is daar ontzettend hard voor nodig. Zo kunnen we in de nu gehuurde bus vier mensen met een rolstoel vervoeren.”

Maar per 1 februari moet Topsport for Life het zonder die bus doen. Een concrete oplossing is er nu nog niet, meent In ’t Zand. Ideeën heeft hij wel. “We gaan fondsen benaderen of zij ons kunnen helpen. En we willen crowdfunding opzetten. We moeten wel, want we willen hier heel graag mee doorgaan.”

Daarin staat Topsport for Life volgens Lars van Engelen niet alleen. Hij is directeur van Saam Doet het. Hij verwacht dat tussen de 20 en 25 stichtingen van de 81 afhaken door de tariefsverhoging.