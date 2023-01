Politie rijdt met 160 km/u door stad voor reconstructie fataal ongeluk

De politie gaat maandagavond een deel van de Ringbaan-Oost in Tilburg afsluiten voor een reconstructie van het ernstige ongeluk op 21 december waarbij een 61-jarige fietser om het leven kwam. Een andere fietsster (72) raakte zwaargewond. De bestuurder van de BMW reed veel te hard en ging er na het ongeluk vandoor.

De 37-jarige automobilist scheurde die woensdagmiddag in december vorig jaar met hoge snelheid over de kruising met de Gelrebaan door rood licht. Op de oversteekplaats raakte hij de fietser. Daarna reed hij een reclamezuil uit de grond en schepte een andere vrouw op de fiets.

De bestuurder raakte nog een geparkeerde auto en kwam daarna met de auto tot stilstand op de rijbaan. De bestuurder klom uit het raam en nam de benen, maar kon volgens een ooggetuige meteen worden gepakt door een leverancier van een bloemenzaak even verderop.

Bij het ongeluk raakte een huis flink beschadigd. De auto had met volle snelheid de gevel geraakt en die is naar binnen geklapt.

Route afleggen met een soortgelijke auto

De politie wil met de reconstructie achterhalen hoe hard de auto precies reed. Een specialist van de politie zal met een soortgelijke auto de route afleggen, waarbij snelheden van 160 kilometer per uur gehaald gaan worden.

Het deel van de Ringbaan-Oost, tussen de Enschotsestraat en de Petrus Loosjesstraat, is maandagavond zes uur 's avonds tot elf uur 's avond afgesloten.

Vanaf de Enschotsestraat zal de Ringbaan-Oost afgesloten worden voor alle verkeer wat vanaf de Ringbaan-Zuid in de richting van de Ringbaan-Noord rijdt. Deze afzetting is tot aan de Petrus Loosjesstraat. Ook is het niet mogelijk om vanaf een zijstraat tussen die twee kruisingen de Ringbaan-Oost in noordelijke richting op te rijden. Het is wel mogelijk om vanaf de Ringbaan-Noord in zuidelijke richting naar de Ringbaan-Zuid te rijden.

Met borden worden omleidingsroutes aangegeven.