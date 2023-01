Bronzen vrouw gestolen in Roosendaal, deze beelden verdwenen al eerder

Wethouder Arwen van Gestel kreeg vrijdagochtend het bericht dat het bronzen kustwerk 'De vrouw' uit het centrum van Roosendaal is gestolen. Hij is er goed ziek van: "Je blijft er vanaf!" Toch staat dit niet op zich. Bronsdiefstal lijkt bezig aan een opmars met een aantal bijzondere voorbeelden in onze provincie.

'De vrouw'

Donderdagnacht was het dus raak in Roosendaal. Het beeld 'De vrouw' werd gemaakt in 1977, het Jaar van de Vrouw. Het beeld stond op verschillende plaatsen, als laatste aan de Dr. Brabersstraat. "Ik ben enorm teleurgesteld dat mensen niet van onze spullen af kunnen blijven", reageert wethouder Van Gestel. "Kunst in de openbare ruimte is voor iedereen, dat maakt het van onschatbare waarde en daar blijf je vanaf. We zetten alles op alles om het terug te krijgen." Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Het Roosendaalse beeld in betere tijden.

De zeug

Bezoekers van het provinciehuis in Den Bosch zullen afgelopen oktober raar hebben opgekeken, toen daar plots de enorme bronzen zeug miste. En daar bleef het niet bij: ook de meeste van haar biggen waren verdwenen. Slechts drie kleine varkentjes stonden nog op hun plek. Dat was niet de eerste keer dat Zeug Met Biggen, zoals het kunstwerk uit 1979 heet, het slachtoffer was van dieven. "Jaren terug zijn er eens wat biggen gestolen", vertelde een woordvoerder van de provincie. "Dat bleek een soort carnavaleske actie en die stukken hebben we toen ook netjes teruggekregen." Maar in 2019 was het opnieuw raak. "Die biggen hebben we nooit meer teruggezien."

Foto: Noël van Hooft

Grafbeeldjes

Waar het bij het provinciehuis dus ooit nog ging om een carnavaleske actie, viel er vorig jaar mei op de rooms-katholieke begraafplaats Broekhoven in Tilburg heel weinig te lachen. Bij zeker veertien graven werd bronzen beeldjes meegenomen, vaak op hardhandige wijze. De gestolen beelden kostten tussen de 3.500 en 4.000 euro. Maar veel erger was het verdriet dat de diefstallen veroorzaakten. Bijvoorbeeld bij Pedro Damen, een van de nabestaanden. “Wat dit losmaakt bij mij? Woede, verdriet, frustratie. Dit doe je toch niet?”

Dit Mariabeeldje werd met rust gelaten (foto: Noël van Hooft).

Fontein

Afgelopen november liepen de emoties ook hoog op in Hilvarenbeek. Daar werd een zware fontein met dolfijnen zomaar uit een achtertuin weggehaald, terwijl de eigenaar even verderop lag te slapen. Voor hem was het beeld veel meer waard, dan de duizenden euro's op het prijskaartje. “Hij kocht het voor mijn schoonmoeder, die later is overleden aan kanker", vertelde schoonzoon Ron Willemen kort na de diefstal. "Zij wilde het beeld zo graag hebben. Iedere keer als we naar dat beeld keken, dachten we aan haar. Daarom stond het zo pal in de achtertuin. En nu is het weg.”

"Het moet een bekende zijn geweest die wist dat het veel geld waard was."

Kattendans en De laatste non

Ook in Bergeijk moesten ze er afgelopen oktober aan geloven. Daar werden op een onbewaakt moment twee beelden van hun sokkel afgezaagd. Een daarvan stond in de voortuin van Jack van Bommel, die op vakantie was op het moment van de diefstal. Het werd niet de terugkomst, waar hij op gehoopt had. "Ik heb er wakker van gelegen. Er zit best wat emotie achter, omdat het 32 jaar geleden speciaal gemaakt is voor de aankoop van dit pand. Er is toch een stuk geschiedenis meegenomen."