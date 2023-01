Snollebollekes gaat 'Hullemaal Kapot' op nieuw nummer

Snollebollekes, de feestact van Rob Kemps uit Best, heeft zijn nieuwe nummer 'Hullemaal Kapot' uitgebracht. Het is een samenwerking met de Eindhovense DJ La Fuente en ook tv-presentatrice Emma Wortelboer doet mee in de videoclip.

De kans is groot dat je het nieuwe nummer van Rob Kemps uit Best de komende carnaval voorbij hoort komen. Het is namelijk een echte feestplaat die ook elementen bevat van de grote top 40-hit van La Fuente, I Want You. De Eindhovense dj is daarom ook in de videoclip te zien in een felgeel pak terwijl hij een accordeon bespeelt.

Hoewel er naast Snollebollekes en La Fuente veel andere Brabanders in de clip voorbij komen, is de video van 'Hullemaal Kapot' opgenomen in kringloopwinkel Spullenhulp in Soest.

De slimste figurant

Een ander bekend gezicht in de videoclip is tv-presentatrice Emma Wortelboer. Rob Kemps kent het BNNVARA-gezicht van de tv-quiz De Slimste Mens. Beiden zaten ze in de finale van het programma in 2021 en de Brabantse zanger en presentator won die uiteindelijk.

In maart keert Rob Kemps weer terug naar het GelreDome met Snollebollekes Live in Concert. De afgelopen jaren was de concertreeks binnen het uur uitverkocht.