Twee gewapende overvallen bij BP-tankstation: herken jij de daders?

Twee gewapende overvallen in een maand tijd, herken jij de daders?

Het BP-tankstation aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal is in januari twee keer overvallen. Dat gebeurde telkens door gewapende overvallers. De daders van beide overvallen zijn vastgelegd op de beveiligingscamera's. De politie laat beelden zien in het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant. Herken jij de daders?