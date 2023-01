112-nieuws: auto botst op vrachtwagen • dronken bestuurder van A2 gehaald

18.29

Bij een bedrijf aan de Zalmweg in Raamsdonksveer is vanmiddag een accu in brand gevlogen. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de brand. Op het moment van de brand was personeel nog aan het werk, zij zijn geëvacueerd. Het gebouw stond vol met rook. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Waardoor de accu in brand is gevlogen, is niet bekend.