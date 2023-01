112-nieuws: auto uitgebrand in Helvoirt • kruispunt afgesloten na ongeluk

01.13

Aan de straat Margriet in Helvoirt ging gisteravond rond halftwaalf een auto in vlammen op. Die stond bij de brug over het Drongels kanaal. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al volledig in lichterlaaie. Van de Volkswagen Tiguan bleef weinig over. Een 112-correspondent vermoedt dat het gaat om een gestolen auto. De politie doet onderzoek. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.