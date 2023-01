112-nieuws: ongeluk met vijf auto's • gebouw UWV ontruimd vanwege brand

12.26

Een 28-jarige man uit Roosendaal is gisteravond aangehouden nadat hij in Etten-Leur een buschauffeur met de dood bedreigde. Agenten hadden kregen meerdere meldingen dat een man ruzie zou maken met buschauffeurs. Maar toen de agenten aankwamen, was hij al weg. Wat later misdroeg de man zich weer, in de bus van Breda richting Etten-Leur. Hij was agressief en bedreigde naast de chauffeur ook instappende passagiers. Hij was onder invloed van alcohol. Ook in het politiebureau misdroeg de man zich. Hij bevuilde zijn cel. De verdachte is vastgezet voor nader onderzoek en verhoor.