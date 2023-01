Hooligans krijgen celstraffen of taakstraffen, maar toch blijft het misgaan

Aanhangers van FC Den Bosch en TOP Oss horen later vandaag welke straf ze krijgen voor rellen in september. Voetbalhooligans kregen eerder gevangenisstraffen, taakstraffen of moesten schadevergoedingen betalen, maar toch gaat het steeds weer mis.

Vijf NAC-hooligans kregen vorig jaar celstraffen omdat ze in mei 2021 de politie aanvielen. Dat gebeurde tijdens grootschalige rellen na de wedstrijd van hun club in Breda tegen NEC Nijmegen (1-2). Volgens de rechter eindigde die dag voor de politieagenten in een 'regelrechte nachtmerrie': "Zij zaten als ratten in de val." De langste gevangenisstraf was 110 dagen plus zestig dagen voorwaardelijk. De rechter koos voor zware straffen omdat de voetbalfans al eerder in de fout gingen. Beelden van de rellen, gefilmd door relschoppers:

