Rellende NAC-hooligans moeten cel in: 'Agenten zaten als ratten in de val'

Vijf NAC-hooligans hebben celstraffen gekregen, omdat ze de politie vorig jaar op 23 mei hebben aangevallen. Dit deden zij tijdens grootschalige rellen na de wedstrijd NAC-NEC (1-2). Volgens de rechter eindigde die dag voor de politieagenten 'in een regelrechte nachtmerrie'. "Zij zaten als ratten in de val."

De rechtbank heeft alle 24 volwassen en 2 minderjarige verdachten veroordeeld voor de ongeregeldheden. Vijf kregen dus een gevangenisstraf, waarvan de hoogste 110 dagen is. Zij kregen een zwaardere straf, omdat ze volgens de rechter al eens eerder betrokken waren bij voetbalgeweld. Een aantal van hen hoeft niet meer de cel in, omdat ze in voorarrest hebben gezeten.

De anderen kregen taakstraffen tussen 80 en 240 uur. Dit is de maximale taakstraf die kan worden opgelegd. Ieder moet daarnaast duizenden euro's betalen als vergoeding voor de agenten en voor de schade die is aangericht. Zo werden het stadion, het wegdek en vier politiebussen vernield. Ook de twee minderjarigen moeten een werkstraf uitvoeren.

Sfeer van ontremming

Volgens de rechtbank hebben alle hooligans een actieve rol gehad in de rellen. "Er heerste een sfeer van ontremming waaraan iedereen een bijdrage heeft geleverd. Daardoor bleef het geweld voortduren", staat in het vonnis. "De Bredase samenleving heeft geschokt gereageerd."

Na de verloren wedstrijd NAC-NEC, waardoor de Bredanaars niet promoveerden, probeerde een grote groep NAC-supporters buiten het Rat Verlegh Stadion een hek te forceren. Zij mochten vanwege de toen geldende coronamaatregelen niet naar binnen. Toen de ME dit voorkwam, richtten hooligans hun woede tegen de dienders.

Mortiervuurwerk

De politie werd met hekken, stenen, fietsen, flessen en zwaar vuurwerk bekogeld. Mensen haalden stoeptegels uit de straat, maakten deze kapot en gooiden ze naar de politie. Ook is mortiervuurwerk horizontaal in de richting van de politie geschoten.

Meerdere agenten raakten in het nauw en liepen verwondingen op. Zij stonden doodsangsten uit. Zo zei één van hen: “Ik heb het overleefd, maar ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen. Ik wil mijn leven niet meer riskeren voor een stel voetbalsupporters.”

Werk neergelegd

Agenten hebben verklaard het vertrouwen in de goedheid van de mens te zijn kwijtgeraakt. “Je wilt mij vanwege een verloren voetbalwedstrijd kapot maken?” Maar ook: “Begrijpen die relschoppers niet dat wij ook een partner hebben? Een familie? En veilig naar huis willen?”

De mentale dreun is zo groot dat sommigen hun werk zelfs hebben neergelegd. Zo verklaart een agent nooit meer bij de bereden politie te willen werken. Een ander diende zijn ontslag in, maar kwam daar later op terug. Enkele agenten hebben traumabehandelingen bij een psycholoog ondergaan om de klap te boven te komen.

Groepsdruk en alcohol

Tijdens de behandeling van de rechtszaak liet justitie haarscherpe camerabeelden zien van de rellen. De verdachten zijn daarop rood omcirkeld. Te zien is dat zij met stenen en flessen gooien. Ook schoppen en slaan ze politiebussen. De aanwezige verdachten erkenden de in het rood omcirkelde mensen te zijn.

De meesten erkenden zich te hebben misdragen. Maar waarom ze dat deden, zeiden sommigen ook niet goed te weten. Groepsdruk en alcohol speelden een grote rol, zeiden enkelen.

LEES OOK:

Spijt bij NAC-hooligans van rellen bij stadion: 'Zo ben ik helemaal niet'

‘Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen’, zegt agent na rellen NAC

Grote groep NAC-supporters voor rechter na rellen bij NAC-stadion