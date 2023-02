'Erwin is niet de enige die wordt verwaarloosd', advocaat begint meldpunt

Het verdrietige verhaal vorige week van de 58-jarige Erwin, die een herseninfarct kreeg en sindsdien werd verwaarloosd, staat niet op zich, waarschuwt advocaat Jean-Louis van Os. Hij krijgt wekelijks berichten van Tilburgers die in het nauw zitten. Hij geeft de schuld aan de gemeente: “Dit is een ordinaire bezuiniging.” Van Os is met het Advocatencollectief een meldpunt gestart.

Het was een verhaal dat vorige week voor veel verontwaardiging zorgde. Erwin is sinds een herseninfarct vorig jaar incontinent en kan moeilijk lopen. Maar hij vond niet de juiste hulp, terwijl de situatie thuis onhoudbaar was. Jean-Louis van Os van het Advocatencollectief in Tilburg herkent het verhaal: “Als hier op het spreekuur wekelijks vijf, zes, zeven mensen zich melden met zulke verhalen? Dan is het geen uitzondering meer.” Pijnpunt is volgens Van Os de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die door de gemeente wordt uitgevoerd. Die regelt zaken als hulp aan huis, woonvoorzieningen en beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis: “We kregen op ons spreekuur wel heel vaak mensen die daar problemen mee hebben.” Het Advocatencollectief startte een meldpunt. De teller staat inmiddels op 94 reacties. “En dat is het topje van de ijsberg. Want als je nu al zoveel reacties krijgt, is er waarschijnlijk veel meer aan de hand.”

"Er wordt niet snel genoeg bepaald wie de handschoen oppakt."

Maar volgens de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx is het probleem vooral dat er steeds meer mensen zijn als Erwin, met ingewikkelde problemen: “Dan zijn er heel veel verschillende instanties verantwoordelijk voor zorg: gemeente, verzekering, zorgverleners. Zij komen niet snel genoeg bij elkaar om te bepalen wie de handschoen oppakt. En juist bij kwetsbare mensen is dat extra vervelend, dat trek ik me ook aan.” Nu is er, vooral in de zorg, personeelsgebrek. Maar Van Os wijst met de beschuldigende vinger nadrukkelijk naar de gemeente: “Eerst had iemand recht op zes uur huishoudelijke hulp per week en dat wordt teruggedraaid naar 3,5 uur. Dat is een pure bezuiniging, dat heeft niks te maken met gebrek aan personeel.” Probleem volgens Hendrickx is dat heel veel mensen om hulp vragen: “Sommige mensen hebben hun hele leven een poets in huis, daar betalen ze voor. En als ze een bepaalde leeftijd bereiken, krijgen ze het deels via de WMO betaald. Daardoor wordt het onbetaalbaar. En dus is de landelijke richtlijn voor huishoudelijke hulp drie uur per week.” Het is een politieke keuze, meent de advocaat. “Je hóeft het zo niet te doen. Je hoeft niet tegen iemand te zeggen: ‘U hebt geen recht op zorg omdat u een zoon thuis hebt wonen.’ ‘Ja maar die is gehandicapt, hij kan niets.’ ‘Maar dat maakt niet uit, want hij woont thuis.’ Er is geen maatwerk, er wordt totaal niet gekeken naar de persoonlijke situatie.”

"Wij zijn niet perfect."