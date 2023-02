Mega-accu van Ecodorp is voor maanden uitgeschakeld door brand

Opnieuw vertraging voor de mega-accu voor warmte-opslag in het ecodorp in Boekel. Een brandje verwoestte een deel van de technische ruimte. Daardoor kan de accu niet met de zonnepanelen opgewarmd worden. Het is al de tweede grote tegenslag voor het groene project.

Het enorme blok beton moet de 36 huizen in het Ecodorp gaan verwarmen. Zeshonderd zonnepanelen leveren de stroom, die in de mega-accu via een buizensysteem met hete lucht, uiteindelijk meerdere vaten met water verwarmd. En die zorgen dan weer voor de verwarming van de huizen in de winter.

Reparatie gaat maanden duren

Door de brand van woensdag kan de warmte-accu nu niet opgewarmd worden door de zonnepanelen. "Dit is afschuwelijk", zegt woordvoerster Gonnie van der Vorst van het bedrijf Nice Developments dat de accu ontwikkelde en bouwde.

De brand ontstond volgens haar doordat een van de schakelaars doorbrandde. Uiteindelijk ging een stalen kast met het meet- en regelsysteem in de technische ruimte verloren. "Al onze energie gaat naar het zo snel mogelijk vervangen van de apparatuur." Toch gaat het waarschijnlijk maanden duren voordat de accu weer werkt.

Niet in de kou

Maar de brand heeft geen gevolgen voor de verwarming van de huizen. "Er is een back-upsysteem waardoor de bewoners van de 36 huizen nu niet in de kou zitten", vertelt Van der Vorst. "De huishoudens worden verwarmd met buffervaten vol warm water. Die vaten worden nu opgewarmd met elektriciteit van het net."

Het is de tweede tegenslag voor de warmte-accu in het Ecodorp. Het systeem werd met flinke vertraging begin december in gebruik genomen. Het aansluiten van de zonnepanelen op het systeem verliep niet volgens planning.

Flinke schadepost

Die panelen moeten de accu tussen ongeveer maart en september opwarmen voor de winter, omdat dan veruit de meeste stroom wordt opgewekt. Aangezien de hele installatie pas net werkte, was de accu 'nog maar matig opgewarmd'.

Hoe hoog het precieze schadebedrag is, dat volledig voor rekening van het bedrijf komt, wil Van der Vorst niet zeggen. "Je kunt er in ieder geval een heel dikke nieuwe auto van rijden."

Voorzitter Ad Vlems van Ecodorp Boekel baalt, maar bekijkt het ook positief. "Gelukkig gebeurt dit nu in de winter en niet in de zomer als de zonnepanelen volop werken en de accu flink verwarmd wordt."

