Terrasschutter die maandenlang werd gezocht, spreekt nu over 'ongelukje'

Thomas N. (24) schoot vorig jaar zomer op een vol terras in Tilburg iemand neer. Maar dat was nooit de bedoeling, zegt zijn advocaat. "Dat vuurwapen had hij alleen maar bij zich om stoer te doen. Het ging per ongeluk af." Thomas stond maandenlang op de Nationale Opsporingslijst. Zijn advocaat vindt dat politie en justitie daarmee veel te ver zijn gegaan. Het OM denkt niet dat het een ongeluk was. De rechtbank gelooft het verhaal ook niet.

De schietpartij was in de nacht van 11 op 12 juni op de Heuvelring in het centrum van Tilburg. Thomas N. uit Drunen ontmoette daar drie mannen. Er zou al iets van een ruzie hebben gespeeld, blijkt uit politieonderzoek. Maar Thomas had daar niks mee te maken, betoogt zijn advocaat vrijdag in de rechtszaal in Breda. Thomas N. verscheen daar voor het eerst in het openbaar. Boks

N. heeft onder tafel op een van de drie geschoten. Dat verhaal wordt door niemand eigenlijk betwist. Er zijn ook bewakingsbeelden van en getuigenverklaringen. Het slachtoffer (29) werd in zijn been geraakt. Onbedoeld, is zijn verweer nu. "De enige bedoeling van Thomas was om gezellig een drankje te doen", zegt zijn advocaat. De officier van justitie was het daar niet mee eens. "Op de beelden is iets heel anders te zien. De verdachte probeert een boks te geven aan slachtoffer maar die weigert hem terug te geven. Vervolgens gaan ze tegenover elkaar zitten."

Thomas en het latere slachtoffer ontmoetten elkaar op het terras.