Steunactie voor man die zelfmoordpoeder verkocht: 'Alex is dapper'

Alex Schot kan volgende week woensdag rekenen op steun van tientallen sympathisanten. De rechtbank in Den Bosch buigt zich dan in een niet inhoudelijke zitting weer over de Eindhovenaar. Hij wordt onder meer verdacht van hulp bij zelfdoding door de verkoop van zelfdodingspoeder. De Steungroep Dappere Burgers gaat Schot zowel vóór als tijdens de rechtszaak een hart onder de riem steken.

De actiegroep is een jaar geleden opgericht door Hans Peltenburg uit Gouda. Hij en Schot zijn lid van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed.

"Er komen zeventig mensen naar de rechtszaak."

Peltenburg: “Tijdens een vergadering van de CLW heb ik de oprichting van mijn steungroep bekendgemaakt. Inmiddels telt onze nieuwsbrief al tweehonderd abonnees. Verder hebben vijftig mensen aangekondigd dat ze volgende week woensdag mee gaan doen aan een demonstratieve optocht vanaf het station naar de rechtbank. Nog eens twintig mensen hebben toegezegd dat ze naar de rechtszaak komen.” “Ik wil mensen helpen die het middel uit idealisme beschikbaar stellen. Alex is één van hen, ik zie hem als een dappere man”, zo voegt de Gouwenaar eraan toe. Schot werd in juli 2021 aangehouden. De Eindhovenaar is weliswaar allang op vrije voeten, maar het Openbaar Ministerie verdenkt hem er nog steeds van dat hij via Marktplaats aan honderden mensen het zelfmoordpoeder Middel X heeft geleverd. Ook wordt hij gelinkt aan 33 zelfdodingen. Met zijn handeltje in een zelfdodingspoeder zou Schot 55.000 euro verdiend hebben. Formeel zou hij ook de Geneesmiddelenwet hebben overtreden door een antibraakmiddel te verkopen dat nodig is voor Middel X. Verder wordt de Eindhovenaar beschuldigd van witwassen, omdat hij van zijn inkomsten leefde.

"Volgens mij is het verstrekken van het middel niet gevaarlijk geweest."

Peltenburg verwijt hem juist niets. “Het middel is alleen verstrekt aan mensen die ouder zijn dan achttien jaar en die wilsbekwaam waren. Volgens mij is het niet gevaarlijk geweest, ik ken nauwelijks gevallen van mensen die onnodig pijn hebben geleden door het gebruik van het middel. En hoezo witwassen? Hij had er nog veel meer aan kunnen verdienen als hij dat had gewild.” Randy Knol van de stichting Ximena’s Vlinder reageert geprikkeld op de aangekondigde actie en de toelichting van Peltenburg. “Wat zielig! Ik vind dat het helemaal niet dapper is om zonder kennis van zaken en zonder kennis van de betrokken personen en dus zonder enig gevoel van verantwoordelijkheid, dodelijke middelen aan duizenden Nederlanders ter beschikking te stellen”, zo stelt de vader van Ximena uit Uden. Deze vrouw maakte in 2018 op 19-jarige leeftijd een einde aan haar leven door een zelfdodingspoeder in te nemen dat ze via internet had verkregen.

"Je riskeert de dood van honderden Nederlanders."