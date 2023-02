PSV wil sterkhouder Xavi Simons langer in Eindhoven houden

PSV wil er veel aan doen om Xavi Simons ook volgend seizoen nog in Eindhoven te laten voetballen. De 19-jarige aanvaller ondertekende vorig jaar zomer een contract tot 2027 bij de Eindhovenaren. Maar hierin is een clausule opgenomen dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem voor twaalf miljoen euro terug kan halen.

"Ik vind hem een exceptionele speler", zei Van Nistelrooij dinsdag op een persconferentie. "Hij staat er in topwedstrijden en is een sterkhouder van ons. Het is geweldig dat een jongen van 19 jaar dat nu al is bij ons."

In de persconferentie keek de PSV-trainer vooruit op de bekerwedstrijd van woensdag tegen FC Emmen. "Hij heeft gekozen voor PSV om zich te ontwikkelen en dat gaat tot dusver boven verwachting, maar ik ben nog niet klaar met hem. Er zit nog meer rek in."

Verlenging

PSV wil de komende tijd naar de bestaande clausule in het contract kijken, vertelde Van Nistelrooij. "We zien Simons als 'key player' in de opbouw van dit PSV. Mede daarom wordt er ook met hem en zijn management gesproken over verlenging. We moeten kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ik ben wel positief gestemd dat daar een verlenging uitkomt."

