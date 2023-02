Speurhonden van Signi naar zwaar getroffen gebied in Turkije

Vijf honden en vijf begeleiders van Signi Zoekhonden in De Rips vertrekken zaterdag naar Turkije om mee te helpen zoeken naar vermisten. Het team gaat de al aanwezige hulpverleners ondersteunen en aflossen. "De kans op overleven wordt met de dag kleiner, maar er worden nog steeds mensen gevonden onder het puin", vertelt Esther van Neerbos van de stichting.

"Hoe langer het duurt dat we die kan op gaan, hoe beter alles logistiek gezien geregeld is en hoe effectiever je daar kunt werken."

Naar welk gebied de speurhonden gaan, is nog niet duidelijk. Van Neerbos brak voor de hulpactie haar vakantie met haar honden in Spanje af. "We kunnen eigenlijk niet zeggen dat we niet gaan."

Het team van Signi is zelfvoorzienend. "We zijn een klein team en daardoor heel flexibel. We regelen zelf vervoer, we slapen in tenten en we hebben eten en drinken bij ons."

De vier Mechelse herders en een labrador die meegaan naar Turkije zijn getraind om mensen onder het puin op te sporen. "Het reukvermogen van onze honden is heel goed. Zij hebben ook veel ervaring vanuit andere rampen. Die honden kunnen tot wel tien of elf verdiepingen diep ruiken. De geur van mensen onder het puin komt tussen alle kieren in het puin omhoog."