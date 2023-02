Stikstofregels aangescherpt: huizen bouwen en wegen aanleggen nog lastiger

De provincie heeft de stikstofregels verder aangescherpt. Per direct zijn de stikstofvergunningen minder uitstoot waard. Voor grote bouwprojecten, nieuwe wegen, extra vliegtuigen op Eindhoven Airport moeten bedrijven en overheden nu nog meer stikstofvergunningen overnemen dan al het geval was.

Volgens de huidige regels mocht je maar zeventig procent van een stikstofvergunning gebruiken, nu wordt dat 60 procent. Brabant kiest als enige provincie voor strengere stikstofregels.

Vergunningen shoppen

De zoektocht naar stikstofruimte wordt daarmee lastiger. Daar krijgen nieuwbouwprojecten, bedrijven die willen uitbreiden en gemeentes die een nieuwe weg willen aanleggen, allemaal mee te maken. Bouwen wordt dus lastiger.

Het klinkt allemaal heel ingewikkeld. Een voorbeeld: bij het bouwen van een nieuwbouwwijk met honderd huizen komt 300 kilogram stikstof vrij. Tot vandaag moest de gemeente dan stikstofvergunningen gaan ‘shoppen’ die samen goed zijn voor 428 kilo stikstof. Daarvan mocht 70 procent werkelijk worden gebruikt en dat is 300 kilo.

Nu nog maar 60 procent mag worden gebruikt, moet voor nieuwe bouwvergunningen 500 kilo aan stikstofvergunningen worden gezocht. Daarvoor kan bijvoorbeeld worden aangeklopt bij een boer die niet zijn volledige stikstofvergunning gebruikt of die uitgekocht wordt.

Uitstel stalaanpassingen

“We zoeken echt de balans met de natuur”, legt provinciebestuurder Hagar Roijackers (GroenLinks) uit. “We moeten de natuur echt beschermen. Als het nodig is, worden de regels nog strenger.” Roijackers is trots dat Provinciale Staten voorop wil lopen met de stikstofregels. “We tonen als provincie ambitie, moed en durf. En de minister gaat ons voorbeeld volgen, of zelfs een stapje verder. Wij laten nu het goede voorbeeld zien.”

Verder laat gedeputeerde Roijackers weten dat de boeren officieel een half jaar uitstel hebben om hun stal aan te passen om aan de emissie-eisen te voldoen. Die datum lag op 1 januari 2024 en is nu verschoven naar 1 juli 2024. Daarmee loopt Brabant nog altijd 3,5 jaar voor op de rest van Nederland. “De datum voor de aanvraag van een vergunning is naar 1 oktober van dit jaar verschoven”, vertelt de provinciebestuurder.

Minder dieren

“Als je de vergunning voor die tijd aanvraagt maar te laat krijgt, dan kunnen de boeren erop vertrouwen dat we niet direct handhaven en boetes uitdelen.” Toch kan Roijackers dat niet helemaal waarmaken. Als een organisatie naar de rechter stapt en eist dat de provincie haar eigen regels handhaaft, dan zullen ze wel moeten.

Overigens hoeven boeren hun stal niet per se aan te passen. Om aan de nieuwe stikstofregels te voldoen kunnen ze ook minder dieren gaan houden.

Verkiezingen bepalend

De plannen van de provincie lijken ambitieus, maar de vraag is hoeveel ze waard zijn nu er over een maand verkiezingen aankomen. Volgens Roijackers moet elke nieuwe college in Brabant de stikstofproblemen onder ogen zien en aanpakken. “Er zijn niet eindeloos veel mogelijkheden om te schuiven met de plannen.”

Als GroenLinks opnieuw in het college komt, zullen de plannen doorgezet worden. Maar komt er een college over rechts met bijvoorbeeld de VVD en de BoerBurgerBeweging (BBB) is de vraag wat er van de plannen overblijft. Als de VVD de deadline voor de stalaanpassingen dan loslaat, is 2028 ineens een stuk dichterbij.

LEES OOK: Boze boeren voeren twee weken actie voor komende verkiezingen