Boze boeren voeren twee weken actie voor komende verkiezingen

Farmers Defence Force gaat twee weken actievoeren in de aanloop naar de provinciale verkiezingen op 15 maart . “Het zullen publieksvriendelijke acties worden, maar op 11 maart gaan we de snelweg op. Dan moeten we naar Den Haag”, zegt de voorman van de boze boeren Mark van den Oever tegen Omroep Brabant.

“Net voor de provinciale verkiezingen gaan we onze slag slaan.” De campagne zal uit drie delen bestaan: een poster- en spandoekenprotest, een demonstratie in Den Haag en een nog ‘geheime’ actie.

'Grootste demo aller tijden'

“We gaan geen stemadvies geven”, vertelt Van den Oever. “Meerdere partijen zijn goed voor de boeren. Het is echt een campagne tegen het huidige kabinet en beleid.” Daarmee roept de FDF-voorman indirect op om niet te stemmen op de VVD, CDA, ChristenUnie en D66. “Ook GroenLinks valt in diezelfde categorie”, vult hij aan.

Zaterdag 11 maart moet volgens Farmer Defence Force ‘de grootste demonstratie aller tijden’ worden. Hij kan niet zeggen hoeveel boeren zich gaan aansluiten bij het protest in Den Haag, dat beeld hebben ze nog niet. "We hopen over de 100.000 demonstranten te gaan. Het zou heel groot kunnen worden, iedereen is klaar met het beleid", meent Van den Oever. Het beeld is dat er 5000 trekkers richting Den Haag zullen gaan.

Iedereen een stem

Voor de Brabantse boeren is vooral belangrijk dat de strengere stikstofregels van tafel gaan. Stallen in onze provincie moeten op 1 juli 2024 aangepast zijn, terwijl in de rest van Nederland de deadline op 1 januari 2028 ligt.

Maar FDF zal niet deze keer niet alleen in actie komen voor de boeren. "Er speelt veel meer in onze maatschappij. Van de toeslagenaffaire tot de gascrisis, tot de verzakte huizen in Groningen, tot de waterschade in Limburg. Mensen krijgen hierover een stem op ons podium", zegt Van den Oever.

Pikant detail: de demonstratie van FDF is op dezelfde dag als die van Extinction Rebellion. Die actiegroep is van plan om dan de snelweg A12 bij Den Haag opnieuw te blokkeren. Voor haar kunnen de plannen om stikstof te verminderen niet streng genoeg zijn.

