Noodhulp van achter je toetsenbord: 'Echt iedereen kan meehelpen'

Ieder vrij moment van de dag is Kenny Meesters druk bezig met de reddingsoperaties in Turkije. Niet met een helm op tussen de brokstukken, maar gewoon vanuit zijn kantoor thuis. Daar verzamelt hij net als nog zo'n 100 andere Brabanders cruciale informatie. Waar de reddingswerkers tussen de puinhopen wat aan hebben.

Meesters werkt in het dagelijks leven als docent en onderzoeker bij Tilburg University, maar is daarnaast al jaren onderdeel van een noodhulpteam vanuit de Verenigde Naties. Daarvoor was hij onder andere al in landen als Nepal en de Filipijnen. Maar dit keer helpt hij dus 'gewoon' vanuit Nederland. "Ik kreeg zondagnacht rond drie uur de eerste berichtjes over de aardbeving", vertelt Meesters. "Toen ik de beelden zag, wilde ik meteen helpen. Maar omdat ik niet naar het getroffen gebied kon, zijn we gaan kijken hoe ik dan van waarde kon zijn."

"Waar is hulp nodig? Welke gebouwen zijn ingestort?"

Dat doet hij nu door achter zijn computer te speuren naar ontbrekende puzzelstukjes. "De hulpverleners ter plekke hebben zoveel mogelijk informatie nodig", legt Meesters uit. "Waar is hulp nodig? Welke gebouwen zijn ingestort? En zijn er misschien plekken waar veel mensen bij elkaar waren op het moment van de aardbeving? Onze taak is om die info aan te leveren, zodat de mensen daar effectiever kunnen helpen." Daarvoor worden alle denkbare digitale middelen ingezet. "Denk aan satellietbeelden, waarop we kunnen zien hoe gebouwen eraan toe zijn. Maar ook social media, als Facebook en Instagram. Zien we bijvoorbeeld noodoproepen vanuit bepaalde gebieden, waar mensen dringend behoefte hebben aan eten of onderdak?" Als coördinator is het Meesters' verantwoordelijkheid om al die informatie te verzamelen. "En om het op een behapbare manier te bundelen, zodat de mensen ter plekke snel een overzicht hebben.

"Je hoeft er helemaal niet technisch voor te zijn. Een computer en interesse zijn genoeg."

Lijkt het jou nou ook wat om op deze manier je steentje bij te dragen? Wacht dan niet langer, vertelt Meesters. "Iedereen kan het. Je hoeft er helemaal niet zo technisch voor te zijn. Een computer en wat interesse zijn genoeg." Een kwartiertje kan zelfs al genoeg zijn. "Je krijgt via de website van het Humanitarian OpenStreetMap Team een klein gebiedje op de kaart. Het programma geeft je vervolgens een soort opdracht. Dan vraagt het bijvoorbeeld of er op een bepaald stukje van die map een gebouw staat. Zo bouwen we met z'n allen een actuele kaart van het gebied." Meesters doet vanachter zijn computer wat hij kan, maar was misschien wel liever ter plekke geweest. "Je wilt een bijdrage leveren. Ik doe dit nu een tijdje en mensen vragen me weleens of het makkelijker wordt. Dat is niet het geval. Het blijft verschrikkelijk."