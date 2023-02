Poging tot moord en brandstichting in chalet Schaijk: zes jaar geëist

Tegen een man van 41 uit Oss is vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch zes jaar gevangenisstraf geëist voor poging tot moord en brandstichting. Volgens de officier van justitie stak hij op 7 april vorig jaar een chalet in Schaijk in brand, terwijl er een vrouw in lag te slapen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De verdachte ontkent iedere betrokkenheid.

Het vuur in het huisje, dat op een vakantiepark aan de Hermanusweg stond, werd ’s morgens rond half vijf ontdekt door de vrouw. Ze was wakker geworden van een knal. Daarna zag zij dat haar chalet in brand stond. Volgens de bevelvoerder van de brandweer kon het vuur niet zomaar zijn ontstaan. De brand was snel onder controle. Aanwijzingen voor brandstichting

Rond halfzes die morgen hield de politie de man uit Oss aan. Tijdens een zoektocht naar een mogelijke verdachte zagen agenten een auto rijden die hen opviel. Ze lieten de bestuurder stoppen. De man rook naar alcohol. Nadat agenten een blaastest hadden afgenomen, bleek hij onder invloed te zijn. Niet veel later kreeg de politie dat hij mogelijk betrokken was bij de brandstichting. Volgens de officier van justitie hadden hij en de bewoonster van het chalet 'jarenlang een turbulente relatie'. Onder meer op basis van camerabeelden was het voor het Openbaar Ministerie zonneklaar: deze man moet de brand hebben gesticht. Buurtbewoners vertelden eerder aan Omroep Brabant dat de ex-partner van de vrouw achter de brandstichting zou zitten.