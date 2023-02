Regisseur James Cameron verrast Tilburger die Avatar al 100 keer zag

De Tilburgse Rick Pratjé (59) is vrijdag verrast met een videoboodschap van regisseur James Cameron, omdat hij voor de honderdste keer de film Avatar: The Way of Water bezocht in de bioscoop. Ook Jon Landau, producent van de film, sprak wat in voor Pratjé.

De Avatar-fan kreeg ook nog een oorkonde, voor het bereiken van deze prestatie. De film duurt 3 uur en 12 minuten, wat betekent dat Pratjé in totaal 13,5 dag in de bioscoop heeft doorgebracht. Hij zag de films allemaal in Pathé-bioscopen in Tilburg.

"Een geweldige prestatie."

De wereldberoemde regisseur James Cameron spreekt Rick in de videoboodschap direct toe. "Het is echt een geweldige prestatie dat je de film al honderd keer gezien hebt. We vinden het ook mooi dat je Avatar zo enthousiast in de bioscoop hebt gekeken, waar de film voor bedoeld is." In januari werd Pratjé al verrast met een oorkonde omdat hij de film vijftig keer had bekeken."Ik vond Avatar: The Way Of Water meteen al een fantastische film en ik had ‘m binnen no-time al twintig keer gezien. Vanuit daar is de uitdaging ontstaan om deze film vijftig keer en uiteindelijk honderd keer te zien", vertelde hij destijds.

"Ik voel mij helemaal vereerd."

Nog steeds krijgt de man geen genoeg van de film. "En ik blijf maar nieuwe details ontdekken. "Dat Pratjé een videoboodschap van Cameron en Landau heeft mogen ontvangen, was een grote verrassing voor hem. "Ik voel me helemaal vereerd! Ik kijk nu al enorm uit naar Avatar 3 en 4." De Tilburger werkt in het dagelijks leven in ploegendienst in de logistiek. De afgelopen maand ging hij bijna dagelijks naar de bioscoop. Soms zelfs twee keer per dag en soms sloeg hij weer een aantal dagen over. Het is maar net wat zijn agenda toeliet. “Het is een hobby, puur een zen-moment om na werktijd een bioscoopje te pikken. Ik vind dat gewoon keileuk, in de bios is een andere beleving dan thuis.”

"Avatar is echt een beleving waarbij ik tot rust kom."

Avatar: The Way of Water is de duurste film ooit gemaakt. Kijkers worden in de film ondergedompeld in kleurrijke oceanen van de planeet Pandora, fans moesten veertien jaar op het vervolg van de eerste film wachten. “Als ik over Avatar praat, leef ik al in het beeld. Het is echt een beleving, dan kom ik tot rust. Maar de film bevat ook boodschappen, het is niet alleen maar fantasy.”