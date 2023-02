Helmond Sport wint eindelijk eens; TOP Oss fors onderuit bij MVV

Na vier gelijke spelen en een nederlaag eindelijk weer eens een overwinning voor Helmond Sport. De ploeg van trainer Bob Peeters en technisch manager Jurgen Streppel won met 1-0 van Roda JC, waar beiden in het verleden actief zijn geweest.

FC Eindhoven verloor voor de derde keer op rij. De ploeg, die als nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie aan de 24e speelronde was begonnen, wist ook voor de derde achtereenvolgende wedstrijd niet te scoren. Nu won concurrent Almere City FC (0-1). Aan alle wedstrijden die deze vrijdagavond werden gespeeld, ging een minuut stilte vooraf ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Helmond Sport - Roda JC 1-0

Hakon Lorentzen was dé man in De Braak. Al in de 8e minuut verzorgde hij de, naar later bleek, winnende treffer. Dik verdiend ook, want Roda JC bakte er helemaal niets van en Helmond Sport liet zich juist van zijn goede kant zien. Voor Mees Kreekels was het helemaal een bijzondere wedstrijd: hij debuteerde in de basis van Helmond Sport en trad zo in de voetsporen van zijn opa Lambert en vader Bertran.

FC Eindhoven - Almere City FC 0-1

FC Eindhoven had bij winst de derde plaats kunnen heroveren op Almere City FC, maar de ploeg van trainer Rob Penders blijft in de hoek waar de klappen vallen. Ze maakte weer een machteloze indruk. Het enige doelpunt kwam, na 16 minuten, op naam van José Pascual Alba Seva.

FC Eindhoven kon weer beschikken over Charles-Andreas Brym, die teruggekeerd was van een schorsing. De Canadese spits haalde het eindsignaal niet: hij kreeg tweemaal geel en moet dus weer een wedstrijd toekijken.

FC Den Bosch - Jong Ajax 4-2

Onlangs was FC Den Bosch in het toernooi om de KNVB Beker niet opgewassen tegen het eerste elftal van Ajax; vrijdagavond pakte het wel de winst tegen de Amsterdamse beloften. Het werd na een spectaculaire avond 3-2. Anass Ahannach brak de wedstrijd in de 17e minuut open, waarna Jorrel Hato, die in het bekerduel nog had gedebuteerd in de Amsterdamse hoofdmacht, het evenwicht na ruim een half uur herstelde. Nog voor de rust kwam Ajax aan de leiding door Kristian Hlynsson.

Na de hervatting was het Joey Konings die met twee doelpunten de thuisclub weer op voorsprong zette. In de 83 minuut werd de verdediging van Jong Ajax dol getikt en bepaalde Faris Hammouti de eindstand op 4-2. Mogelijk was FC Den Bosch extra gebrand op een zege, omdat bekend is geworden dat het contract met trainer Jack de Gier na dit seizoen niet zal worden verlengd.

NAC Breda - De Graafschap 2-0

NAC had weinig te duchten van het dit se/izoen erg tegenvallend presterende De Graafschap. Odysseus Velanas opende in de 40e minuut de score uit een omstreden strafschop. Het was zijn dertiende treffer. Na tien minuten in de tweede helft maakte invaller Ezechiel Banzuni er 2-0 van. NAC boekte een terechte overwinning.

Vooraf werd Ralf Seuntjens in de bloemetjes gezet. De oud-speler van NAC en De Graafschap werd onlangs vrij verklaard van lymfeklierkanker.

Willem II – FC Dordrecht 1-0

Willem II had heel lang veel moeite met FC Dordrecht, waardoor het teleurstellende duel in 0-0 dreigde te eindigen. Dat kon vooral Jizz Hornkamp zich aantrekken: in de 50e minuut mocht hij vanaf elf meter aanleggen, maar Dordrecht-goalie Liam Bossin keerde de inzet op knappe wijze. In de 78e minuut werd het alsnog 1-0 door een gelukkige kopbal van de onvermoeibare Elton Kabangu. Met de winst zette Willem II de opmars voort: de ploeg van Reinier Robbemond is nu de nummer vier van de ranglijst. Opvallend was het aantal gele kaarten: acht. Scheidsrechter Richard Martens gaf er drie aan een speler van Willem II.

Het treffen stond ook in het teken van Serge Rossmeisl, een groot fan van Willem II, die in oktober aan leukemie is overleden.

MVV Maastricht - TOP Oss 5-1

TOP speelde in Maastricht een wedstrijd om snel te vergeten. Onder (tijdelijke) leiding van Klaas Wels leed de formatie uit Oss een kansloze 5-1 nederlaag. Ze opende nog wel de score (door Rick Stuy van de Herik), maar onder meer drie doelpunten binnen zes minuten na de rust maakten van TOP een kansloze tegenstander. De treffers van MVV kwamen op naam van Ruben van Bommel (twee), Rein van Helden, Nicky Souren en Dailon Livramento.