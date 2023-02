112-nieuws: gewonde bij botsing op A2 • uitslaande brand in huis Eindhoven

01.21

Een automobiliste is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 van Eindhoven richting Weert. Ze botste rond tien uur bij Maarheeze op een vrachtwagen. Dit gebeurde toen ze de vrachtwagen wilde passeren. Ze verloor daarbij de macht over het stuur. De auto bleek op een zogenoemde ’thuiskomer’ te rijden. Dit is een soort reservewiel waarmee je maximaal 80 kilometer per uur mag rijden. Of dit een rol speelde bij het ongeluk wordt onderzocht.